2024年11月，浙江杭州市桐庐县方回春堂桐庐馆内，德国中学生沉浸式学习中医药知识。

徐军勇摄（影像中国）

2024年9月，在河南焦作市温县陈家沟太极十三式雕塑广场，中国拳师在指导外籍学员打太极拳。

徐宏星摄（影像中国）

2024年10月，第二届世界汉学家大会在福建南平举行，与会嘉宾在现场深入交流。

张 斌摄（影像中国）

司马文斐身着汉服录制视频。

受访者供图

霍心武在参加第二届世界汉学家大会间歇展示太极动作。

受访者供图

久保辉幸在参加论坛发言时介绍中国本草学研究成果。

受访者供图

2025年2月9日，瑞士日内瓦中文学校的学生在2025蛇年春节联欢会上体验中国书法。

新华社记者 连 漪摄

中华优秀传统文化是中华五千多年文明的重要组成部分。来自不同国家的汉学家以中国哲学深邃思想启迪智慧，以中国武术内外兼修强健体魄，以中国本草传统医药护佑健康。他们积极传播中华优秀传统文化，架设起文明对话的桥梁，为促进文明交流互鉴贡献力量。

斯洛文尼亚缘汉学会秘书长司马文斐——

“深刻体会到中华传统文化的博大精深”

本报记者 宋豪新

“中国有句古话，‘耳听为虚，眼见为实’。通过跨文化交流，我学到了不同文化的思维逻辑和方法，也看到了最真实的中国。”斯洛文尼亚缘汉学会秘书长司马文斐对记者说。

司马文斐对中国明代儒学、跨文化研究方法论有深入研究，他认为，真正的中国文化需要通过深入学习和亲身体验才能领悟，“中国是拥有五千多年文明历史的国家，在研究汉学的过程中，我深刻体会到中华传统文化的博大精深，并被中国哲学和现代中国所吸引。”

2019年，从斯洛文尼亚卢布尔雅那大学博士毕业后，司马文斐选择定居四川成都，并将研究重心转向现代中国与国际关系，涵盖政治、经济、新媒体、教育等多个领域。“中国在大力发展经济的同时，也十分关注百姓的幸福生活。”他表示，中国的科技进步让中国人民享受到了国家发展的成果，新能源汽车、智能手机、移动支付等便利的生活工具，让中国成为世界领先的科技大国。

“汉学家要按照科学原则去了解真正的中国，打破对中国的刻板印象。”司马文斐表示，研究中国，不能仅从现代中国的视角来观察，还应将其放在几千年的历史长河中去理解。在他看来，中国的发展离不开在文化交流上的开放和包容。“中国提供了世界汉学家大会、中国网络视听大会等多样化的平台，努力推动文明互鉴、求同存异。这为世界各国的汉学家提供了平等包容的交流环境，让我们有更多机会了解中国，传播中国文化。”

司马文斐认为，中国提出的全球文明倡议是一项历史性创举，理应获得世界各国支持，共同推动世界文明的繁荣发展。“和平是世界各国人民安居乐业的基本前提，发展是解决全球诸多问题的关键，人类需要通过和平发展来追逐梦想。全球文明倡议倡导弘扬全人类共同价值，让世界所有文明携手应对共同的挑战，意义深远。”

巴西孙膑拳武术协会主任霍心武——

“学习武术能更直观了解中华传统文化”

本报记者 宋亦然

“武术为我打开了一扇了解中国的窗。”巴西孙膑拳武术协会主任霍心武回忆，行云流水的武术动作与匡扶正义的侠义精神曾让年少的他心生向往，并给自己起了“霍心武”这个充满武侠色彩的中文名。

从少年时代因为兴趣开始学习中国武术进而接触中国文化，到将比较汉学研究作为博士阶段的主要课题，霍心武始终以为巴中友谊贡献力量为使命。2018年，他曾前往北京交通大学进行短期交换学习，进一步提高了中文水平，也对中国文化有了更深的感悟。回到巴西后，霍心武继续在当地传播中国文化，既教中文，还教中国武术。

“武术不仅仅是一项运动，也是中华优秀传统文化的载体之一。学习武术能更直观了解中华传统文化。”霍心武认为，中国在推动现代化的进程中始终保留了中华优秀传统文化的底色。他在教学中也时常融入有关中国文化和经典著作的讨论，向学生们传播中国经典哲学中的价值观，帮助他们更好地理解中国的历史和文化。

去年是中巴建交50周年，霍心武参与了纪念文集《巴西与中国：外交关系50年》的编撰工作，为两国半个世纪的深厚友谊献礼。他表示，文化交流是推动深化两国友谊与合作的重要途径。随着中国的发展，越来越多巴西人对中国文化产生兴趣，“文化交流合作拉近了巴中人民的距离，彼此理解与互信将成为两国未来合作的良好基础。希望更多巴西人能够通过文化交流合作走近中国。”

“不久前，我在福建参加了第二届世界汉学家大会。能与来自世界各地的汉学研究同行深入交流，让我感到非常兴奋。”霍心武表示，中国的现代化进程为巴西等全球南方国家创造了许多发展机遇，吸引着不同文化背景的专家学者持续关注汉学研究。未来，他希望通过翻译更多中国典籍和文学作品等方式，进一步促进巴中两国文化交流合作。

日本横滨商科大学副教授久保辉幸——

“让更多人能认识中国本草学这块瑰宝”

本报记者 朱玥颖

“我常和朋友说，日本文化深受中国文化影响，学习中华优秀传统文化，能更好地研究日本文化。”日本横滨商科大学副教授久保辉幸用一口流利的中文对记者说。

久保辉幸在日本茨城大学攻读硕士学位时，就对中国本草学产生了浓厚兴趣。毕业时，他接受导师的建议，申请国际学生奖学金赴中国留学，于2004年考入中国科学院自然科学史研究所，研习中国生物学史。留学期间，在多位中国老师和同学的帮助下，久保辉幸顺利取得博士学位，还通过阅读大量的中文论文和书籍，对中国本草学有了更加深入的认识。

“本草学是中华文明的瑰宝，不仅记录了药材的起源、发展与应用历史，还为麻黄碱、青蒿素等重要医药研究提供了关键信息来源。”久保辉幸介绍，为了让世界更好地了解中国本草学，他近年通过撰写论文、书籍等不同形式进行推介，例如用日文发表《本草学对植物学的贡献》，向日本介绍中医药史，用英语发表《中国阿胶史》，向西方国家介绍阿胶的药用历史等。“希望通过我的努力，让更多人能认识中国本草学这块瑰宝。”他说。

2018年，久保辉幸曾赴湖北参加纪念李时珍诞辰500周年暨首届李时珍中医药大健康国际高峰论坛，与国际同行交流李时珍对青蒿和黄花蒿等的研究成果，分享《本草纲目》对日本本草学的影响。同年举办的江浙沪第十六次青年学者沙龙，让他对中国青年学者的学术水平印象深刻，“他们在交流中给我提出许多建设性意见。”久保辉幸表示，中国提出的全球文明倡议，为日中人文交流注入了更强动力，让青年学者在两国人文交流中发挥更大作用。

“全球文明倡议倡导加强国际人文交流合作，探讨构建全球文明对话合作网络，丰富交流内容，拓展合作渠道，促进各国人民相知相亲，共同推动人类文明发展进步。”久保辉幸说，“通过深化文明对话，日中两国能够进一步丰富文化内涵，增进人民间的相互理解，激发更多创新活力。”

《 人民日报 》（ 2025年03月03日 17 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)