【印尼】哈里安托·阿里奥迪古诺

自1950年建交以来，印尼与中国的关系不断深化，在政治、经济和文化等多个领域建立了紧密合作。特别是在共建“一带一路”倡议的推动下，双方合作潜力得到了极大释放。2013年，中国国家主席习近平提出构建人类命运共同体重要理念。这一理念为两国关系的发展指明了方向。

2024年，印尼总统普拉博沃与习近平主席两次会晤，标志着两国关系迈入新阶段，双方一致同意构建具有地区和全球影响力的命运共同体。2025年适逢两国建交75周年，这一历史性节点为深化合作带来了更多机遇。未来，相信通过加强各领域合作，两国关系将更加紧密，为两国人民带来更多福祉。

人类命运共同体理念倡导国家间突破传统的零和博弈思维，通过全球协作实现共同繁荣。对印尼和中国而言，这一理念的核心在于推动经济、文化、环境等领域的互利共赢。近年来，两国在共建“一带一路”框架下实施多项标志性基建项目，中国企业承建的雅万高铁、爪哇7号燃煤电站等工程，显著改善印尼民生，同时架起文化互鉴桥梁。中国企业在各方面助力印尼经济发展。同时，印尼民众对中国文化认知度持续提升，越来越多的印尼学生选择赴中国留学，印尼本土也掀起了学习中文的热潮，都进一步推动了两国民间友好往来。

印尼同中国在科技与环境合作方面取得了显著成果。数字经济与创新科技正成为全球合作的新重点，中国科技企业与印尼在5G通信、数字技术等领域合作，推动印尼数字经济发展。此外，中国在碳减排和绿色产业方面取得了显著的技术进步，绿色低碳转型也是双方合作的重要方向。在应对气候变化领域，中国经验和技术为印尼提供了关键支持。中企承建的芝拉塔漂浮光伏项目发电量占印尼新能源发电量的25%，项目每年将为印尼节约标煤11.7万吨，每年减少二氧化碳排放量21.4万吨。借助一系列合作，推动了印尼经济的可持续发展，实现环境保护与经济增长并重的目标。

文化交流和人文合作一直是两国关系的重要组成部分。通过奖学金、留学交流项目等，双方鼓励学生和学者双向流动，增进彼此理解。每年有成千上万的中国学生赴印尼留学，同时许多印尼学生也前往中国深造。这种深层次的文化交流增进了两国人民的友谊，为两国关系的长期稳定奠定了基础。我曾访问过西安外事学院，实地感受了中国传统文化的深厚底蕴，真诚希望未来两国可以开辟出双赢的教育合作方式，推动教育文化交流发展。

展望未来，两国关系有着广阔的发展空间，双方应在全球化进程加速的背景下，继续深化各领域合作。首先，在文化和教育方面，可扩大互派留学生、文化使者与学者的规模，为未来共同发展培养专业人才。其次，面对数字经济的快速发展，双方可在5G、人工智能等前沿科技领域深化科研合作，助力产业升级。此外，在绿色发展与低碳合作上，两国应携手推动能源结构转型，共同应对全球气候变化挑战。

随着两国关系的不断深化，印尼同中国不仅在双边合作中取得显著成就，也为全球治理贡献了积极力量。未来，我相信，两国将继续致力于推进重点领域的深度融合，共同为构建人类命运共同体贡献力量，携手开创更加美好的未来。

（作者是印尼总统大学国际关系学副教授）

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