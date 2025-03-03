——坚定做“赋能型大国”④

绿色转型是每个国家的必答题，推动变革离不开技术赋能。中国绿色创新成果推动清洁能源技术快速普及，显著降低各国减排成本，被普遍视为一种“技术普惠”

“我们现在所处的世界，几乎所有的能源故事本质上都是中国故事。”这是国际能源署署长比罗尔对中国引领全球绿色能源发展的评价。中国持续开展绿色国际合作，以人与自然和谐共生的现代化赋能世界现代化，为读懂这句话提供了现实注脚。

从阿曼沙漠中绵延的“光伏海洋”，到巴西穿越热带雨林的特高压输电线；从哈萨克斯坦谢列克旋转的风机，到南非红石光热电站项目；从非洲的气候遥感卫星、小岛国的节能灯，到东南亚的低碳示范区……中国与100多个国家和地区开展绿色能源项目合作，让绿色能源从“奢侈品”变为“日用品”。这些合作项目不仅助力全球生态文明建设，还带来发展机遇。“是中国朋友将光明与希望带到了我们这片土地”，外国人士动情的话语，是对中国作为绿色发展领域“赋能型大国”的高度肯定。

当今时代，绿色转型是每个国家的必答题，推动变革离不开技术赋能。中国绿色创新成果推动清洁能源技术快速普及，显著降低各国减排成本，被普遍视为一种“技术普惠”。国际可再生能源署去年发布的报告显示，过去10年间，全球风电和光伏发电项目平均度电成本分别累计下降超过60%和80%，其中很大一部分归功于中国创新、中国制造、中国工程。2024年，中国风力发电机组出口增长超七成，光伏产品连续4年出口超2000亿元，锂电池出口创历史新高……瑞士媒体指出，从中国出口清单中，就能了解到全球范围内谁在推进能源转型。

中国绿色产品、绿色技术不断赋能全球绿色转型，再次印证英国经济学家科斯30多年前的判断——“中国的奋斗，就是全人类的奋斗”。为何中国绿色产业能够快速发展，引领全球绿色转型？庞大的市场需求，政府的有效引导，良好的产业配套，激烈的市场竞争等，归结起来是中国式现代化对人与自然和谐共生的坚定追求。

2024年，中国风电太阳能发电装机已超过14亿千瓦，提前实现2030年目标；中国新能源汽车产量首次突破1000万辆，产销同比分别增长34.4%和35.5%；全国万元国内生产总值能耗比上年下降3.8%，全年全国万元国内生产总值二氧化碳排放比上年下降3.4%……数据背后是中国生态文明建设的铿锵步伐，是历来崇尚天人合一、道法自然的中华优秀传统文化在新时代绽放的熠熠光辉，是中国作为全球生态文明建设的参与者、贡献者、引领者的责任担当。

进一步看中国绿色发展故事，成功密码在于科学理念和坚毅行动的紧密结合。推进绿色转型，最可贵的是持之以恒、重信守诺，最要不得的是朝令夕改、言而无信。正如国际观察人士所指出的，全球探讨绿色转型数十年，如何将政策理念转化为发展实践始终是大难题，直到中国绿色发展大踏步向前，“历史性转折点”才真正到来。中国坚信保护生态环境就是保护生产力、改善生态环境就是发展生产力的朴素真理，主动重构生产力体系，将生态保护与经济发展的“两难”转化为“双赢”，书写了人类现代化历史的新篇章。绿水青山就是金山银山理念被认为是“富有前瞻性的思维方式”，“不仅是希望的灯塔，也为其他国家描绘蓝图”。

人类正在经历一场关乎未来生存与发展的绿色革命，实现人与自然和谐共生的可持续发展是唯一出路。中国大力发展新能源产业，积极推进绿色国际合作，同各方一道筑生态文明之基，走绿色发展之路，持续赋能绿色发展的世界现代化。

《 人民日报 》（ 2025年03月03日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)