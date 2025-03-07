厄立特里亚战略研究中心研究员、知名作家学者菲克雷耶苏斯。图片由受访者提供

人民网开罗3月6日电 （记者沈小晓）厄立特里亚战略研究中心研究员、知名作家学者菲克雷耶苏斯近日在接受人民网记者采访时表示，尽管全球形势错综复杂，世界经济增长动能不足，外部压力持续存在，但中国经济克服了巨大障碍和众多挑战，展现出了强大韧性，中国拥有较大发展潜力，将在全球舞台上继续发挥其经济影响力。

菲克雷耶苏斯多次访问中国，十分关注中国的发展经验。“改革开放四十余年以来，中国经历了前所未有的经济转型，年均国内生产总值增长率超过9%，8亿多人脱贫。这样的进步是非凡的，也是史无前例的。”他认为，2024年中国国内生产总值同比增长5%，在主要经济体中名列前茅。中国政府实施的一系列支持措施和前瞻性政策，进一步刺激投资，促进增长，增强长期信心，预计中国在未来几年仍将是世界经济的主要引擎。

近年来，中国注重发展新质生产力，高质量发展，以技术创新为主导，推动传统产业高端化、智能化、绿色化发展，未来发展新兴产业，有利于实现高质量发展。菲克雷耶苏斯表示，中国重视发展新质生产力，用清洁能源、人工智能等更有活力的增长动力取代传统增长动力，反映了对全球发展趋势和国内需求的适应，将进一步提高生产力，增强中国的全球竞争力，巩固其作为全球制造业强国的地位，并为未来几年强劲的经济增长奠定基础。“值得注意的是，中国培育新生产力的努力不仅有助于推动全球经济增长，为投资者创造巨大机遇，而且科技创新可以为解决粮食安全和气候变化等紧迫的全球挑战作出贡献。”

中国坚持以科技创新引领产业全面振兴，在数字经济领域，如电子支付和电子商务行业等都具有很强的竞争力，位居全球前列，同时也是绿色能源和电动汽车、锂电池和光伏等领域的世界领先者。菲克雷耶苏斯认为，中国拥抱低碳经济和绿色发展是其经济转型的重要支柱。中国正成为推动全球绿色低碳技术创新的重要力量，进一步巩固其在全球绿色转型中的领导地位。

去年9月，中国推出了大规模货币刺激计划，并在中非合作论坛峰会上宣布将对与中国建交的最不发达国家（包括33个非洲国家）实施所有税目零关税。中国还取消了制造业外商投资的所有限制，建立了新的全国性跨境服务贸易负面清单制度，并采取系统性措施进一步开放电信、互联网、教育、文化、医疗等一系列领域。

菲克雷耶苏斯认为，与中国的合作将帮助发展中国家，特别是非洲国家实现经济快速增长，在人工智能、数字互联互通、先进机器人、绿色能源等领域实现转型发展。

近年来，厄立特里亚与中国合作稳步扩大，中国已成为厄立特里亚领先的双边贸易伙伴，两国合作涵盖农业、教育、卫生、贸易、投资和基础设施等各个领域。菲克雷耶苏斯表示，中国和厄立特里亚传统友谊深厚，两国相互信任和尊重，各领域合作稳步扩大。“期待未来厄中两国进一步挖掘合作潜力，尤其是在绿色能源和可持续发展领域开展合作。”

(责编：贾文婷、杨牧)