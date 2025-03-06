打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

高质量共建“一带一路”绘就机遇图谱（和音）

——坚定做“赋能型大国”⑤

2025年03月06日06:09 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　共建“一带一路”倡议源自中国，机遇和成果属于世界，已成为中国为世界现代化赋能的重要动力源之一

　　

　　“去年，中国共产党二十届三中全会《决定》提出‘改革开放只有进行时，没有完成时’。我认为这是一个很有趣的论述。请问中国在深化高水平对外开放方面有何规划？未来将制定什么战略来继续推动经济全球化？”在3月3日举行的全国政协十四届三次会议新闻发布会上，外国媒体提出的第一个问题就涉及开放，凸显在保护主义抬头、经济全球化遭遇逆风的当下，国际社会对中国携手各方共同发展的高度关注。

　　过去一年，中国加快建设更高水平开放型经济新体制，高质量共建“一带一路”持续取得新进展。共建“一带一路”倡议是中国提供的重要国际公共产品，也是中国与各方携手推动普惠包容的经济全球化，倡导“同球共济”“和合共生”的重要合作平台。10多年来，共建“一带一路”始终坚持共商共建共享原则，150多个国家和30多个国际组织积极参与，合作领域不断拓展，合作范围不断扩大，合作层次不断提升。共建“一带一路”倡议源自中国，机遇和成果属于世界，已成为中国为世界现代化赋能的重要动力源之一。

　　共建“一带一路”是弥合全球发展赤字的中国智慧。通过系统性、多层次的合作框架，直面全球发展赤字的核心矛盾，共建“一带一路”以“硬联通”夯实发展根基，以“软联通”破除制度壁垒，以“心联通”凝聚合作共识，为破解基础设施滞后、发展动能不足、治理能力薄弱等全球性难题注入动能。

　　中老铁路的开通，让搭乘“澜湄快线”国际货运班列的水果发出当日就能在昆明各大商超分拨上架；希腊比雷埃夫斯港的龙门吊繁忙，中欧陆海快线缩短运输时间7至10天；秘鲁钱凯港开港，让中秘间单程海运时间缩短至23天，物流成本节约20%以上……共建“一带一路”让世界经济的脉动更有活力。中吉乌铁路启动建设，中越跨境铁路、马来西亚东海岸铁路等重点项目取得重要进展……共建“一带一路”为促进全球互联互通做增量，开辟世界经济增长的新空间。

　　共建“一带一路”是助力世界现代化的中国动能。中国追求的不是独善其身的现代化，而是期待同广大发展中国家在内的各国一道，共同实现现代化。这充分展现中国式现代化开创人类文明新形态的博大胸怀。世界现代化应该是和平发展的现代化、互利合作的现代化、共同繁荣的现代化，这与共建“一带一路”的理念和目标高度契合。

　　新时代的丝路画卷上，菌草被誉为“致富草”“幸福草”，“澜湄甘泉行动”增进地区民生福祉，蒙内铁路带动沿线城市现代化进程……微观改变不断汇聚成宏观发展图景。共建“一带一路”聚焦发展这个根本性问题，帮助共建国家打造经济发展新引擎，激活发展动力，为世界各国的现代化拓展更广空间。

　　共建“一带一路”是弘扬丝路精神的中国行动。共建“一带一路”最重要的力量源泉，是和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神。这与中国人协和万邦、亲仁善邻、立己达人的处世之道相符合，与和平、发展、合作、共赢的时代潮流相适应。从历史传承到时代共鸣，以对话弥合分歧、以团结反对分裂、以合作促进发展，这是中国坚定做“赋能型大国”的价值观，也是共建“一带一路”传递的理念。在变乱交织的百年变局之中，共建“一带一路”给世界带来的是关键的正能量。

　　古丝绸之路的驼铃声穿越千年，新时代的“钢铁驼队”正载着希望驶向未来。随着高质量共建“一带一路”持续致力于打造高标准、惠民生、可持续的合作项目，中国将继续与各方共同绘就机遇图谱，赋能全球发展与繁荣。

　　《 人民日报 》（ 2025年03月06日 17 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部