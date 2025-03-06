——坚定做“赋能型大国”⑤

共建“一带一路”倡议源自中国，机遇和成果属于世界，已成为中国为世界现代化赋能的重要动力源之一

“去年，中国共产党二十届三中全会《决定》提出‘改革开放只有进行时，没有完成时’。我认为这是一个很有趣的论述。请问中国在深化高水平对外开放方面有何规划？未来将制定什么战略来继续推动经济全球化？”在3月3日举行的全国政协十四届三次会议新闻发布会上，外国媒体提出的第一个问题就涉及开放，凸显在保护主义抬头、经济全球化遭遇逆风的当下，国际社会对中国携手各方共同发展的高度关注。

过去一年，中国加快建设更高水平开放型经济新体制，高质量共建“一带一路”持续取得新进展。共建“一带一路”倡议是中国提供的重要国际公共产品，也是中国与各方携手推动普惠包容的经济全球化，倡导“同球共济”“和合共生”的重要合作平台。10多年来，共建“一带一路”始终坚持共商共建共享原则，150多个国家和30多个国际组织积极参与，合作领域不断拓展，合作范围不断扩大，合作层次不断提升。共建“一带一路”倡议源自中国，机遇和成果属于世界，已成为中国为世界现代化赋能的重要动力源之一。

共建“一带一路”是弥合全球发展赤字的中国智慧。通过系统性、多层次的合作框架，直面全球发展赤字的核心矛盾，共建“一带一路”以“硬联通”夯实发展根基，以“软联通”破除制度壁垒，以“心联通”凝聚合作共识，为破解基础设施滞后、发展动能不足、治理能力薄弱等全球性难题注入动能。

中老铁路的开通，让搭乘“澜湄快线”国际货运班列的水果发出当日就能在昆明各大商超分拨上架；希腊比雷埃夫斯港的龙门吊繁忙，中欧陆海快线缩短运输时间7至10天；秘鲁钱凯港开港，让中秘间单程海运时间缩短至23天，物流成本节约20%以上……共建“一带一路”让世界经济的脉动更有活力。中吉乌铁路启动建设，中越跨境铁路、马来西亚东海岸铁路等重点项目取得重要进展……共建“一带一路”为促进全球互联互通做增量，开辟世界经济增长的新空间。

共建“一带一路”是助力世界现代化的中国动能。中国追求的不是独善其身的现代化，而是期待同广大发展中国家在内的各国一道，共同实现现代化。这充分展现中国式现代化开创人类文明新形态的博大胸怀。世界现代化应该是和平发展的现代化、互利合作的现代化、共同繁荣的现代化，这与共建“一带一路”的理念和目标高度契合。

新时代的丝路画卷上，菌草被誉为“致富草”“幸福草”，“澜湄甘泉行动”增进地区民生福祉，蒙内铁路带动沿线城市现代化进程……微观改变不断汇聚成宏观发展图景。共建“一带一路”聚焦发展这个根本性问题，帮助共建国家打造经济发展新引擎，激活发展动力，为世界各国的现代化拓展更广空间。

共建“一带一路”是弘扬丝路精神的中国行动。共建“一带一路”最重要的力量源泉，是和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神。这与中国人协和万邦、亲仁善邻、立己达人的处世之道相符合，与和平、发展、合作、共赢的时代潮流相适应。从历史传承到时代共鸣，以对话弥合分歧、以团结反对分裂、以合作促进发展，这是中国坚定做“赋能型大国”的价值观，也是共建“一带一路”传递的理念。在变乱交织的百年变局之中，共建“一带一路”给世界带来的是关键的正能量。

古丝绸之路的驼铃声穿越千年，新时代的“钢铁驼队”正载着希望驶向未来。随着高质量共建“一带一路”持续致力于打造高标准、惠民生、可持续的合作项目，中国将继续与各方共同绘就机遇图谱，赋能全球发展与繁荣。

《 人民日报 》（ 2025年03月06日 17 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)