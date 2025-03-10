打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

外交部：“台湾作为中国的一个省没有独立地位”是联合国一贯立场

2025年03月10日17:07 | 来源：新华社
小字号

新华社北京3月10日电（记者温馨、董雪）外交部发言人毛宁10日表示，联合国及其专门机构在提及台湾时，使用的称谓就是“中国台湾省”。“台湾作为中国的一个省没有独立地位”，这是联合国的一贯立场，均有案可查。

当日例行记者会上，有记者问：我们注意到，上周王毅外长在两会外长记者会上谈及台湾问题时表示，“台湾地区在联合国的唯一称谓就是‘中国台湾省’”。有观点认为这表明大陆对台政策更趋强硬。请问发言人如何看待？

毛宁表示，1971年联大第2758号决议明确了世界上只有一个中国，台湾不是一个国家，台湾是中国的一部分，明确了中国在联合国的席位只有一个，中华人民共和国政府是唯一合法代表。为恪守这一决议规定，联合国及其专门机构在提及台湾时，使用的称谓就是“中国台湾省”（Taiwan, Province of China）。联合国秘书处法律事务办公室官方法律意见明确指出，“台湾作为中国的一个省没有独立地位”。这是联合国的一贯立场，均有案可查。

“在台湾问题上，中方的立场是一贯的、明确的。我们始终坚持一个中国原则和‘九二共识’，愿以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景。同时，中方将采取一切必要措施捍卫国家主权和领土完整，坚决反对‘台独’分裂和外部势力干涉。”她说。

(责编：卫嘉、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部