新华社北京3月10日电（记者温馨、董雪）外交部发言人毛宁10日表示，联合国及其专门机构在提及台湾时，使用的称谓就是“中国台湾省”。“台湾作为中国的一个省没有独立地位”，这是联合国的一贯立场，均有案可查。

当日例行记者会上，有记者问：我们注意到，上周王毅外长在两会外长记者会上谈及台湾问题时表示，“台湾地区在联合国的唯一称谓就是‘中国台湾省’”。有观点认为这表明大陆对台政策更趋强硬。请问发言人如何看待？

毛宁表示，1971年联大第2758号决议明确了世界上只有一个中国，台湾不是一个国家，台湾是中国的一部分，明确了中国在联合国的席位只有一个，中华人民共和国政府是唯一合法代表。为恪守这一决议规定，联合国及其专门机构在提及台湾时，使用的称谓就是“中国台湾省”（Taiwan, Province of China）。联合国秘书处法律事务办公室官方法律意见明确指出，“台湾作为中国的一个省没有独立地位”。这是联合国的一贯立场，均有案可查。

“在台湾问题上，中方的立场是一贯的、明确的。我们始终坚持一个中国原则和‘九二共识’，愿以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景。同时，中方将采取一切必要措施捍卫国家主权和领土完整，坚决反对‘台独’分裂和外部势力干涉。”她说。

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