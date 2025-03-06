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2025年3月6日外交部发言人林剑主持例行记者会

2025年03月06日23:23 | 来源：外交部网站
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塔斯社记者：据报道，美国国防部长接受媒体采访时说，美国并不寻求与中国开战，但将重建军队，为战争做好准备。外交部对此有何评论？

林剑：美方官员有关言论蓄意煽动意识形态对抗，鼓噪中国威胁。奉劝美方不要用自身的霸权逻辑镜像中国，不要用过时的冷战思维看待中美关系，不要以战略竞争为名行对华遏制打压之实。中方立场是明确的、一贯的，无论是关税战还是贸易战，无论是冷战还是热战，都打不得也打不赢。

法新社记者：美国起诉了12名中国公民，包括两名官员，涉及一系列黑客攻击，包括去年侵入美国财政部网络。中方对此有何评论？

林剑：中方坚决反对美方对中国的无理指责，要求美方立即停止滥施制裁的错误做法。

2024年12月，中国网络安全机构发布了两起美国情报机构对中国高技术企业实施网络攻击的最新案例。作为全世界最大的“黑客帝国”，美方的相关做法是虚伪的双重标准，更是典型的“贼喊捉贼”。

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十四届全国人大三次会议将于3月7日（星期五）上午10时在梅地亚中心新闻发布厅举行记者会，邀请中共中央政治局委员、外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”回答中外记者提问。当日外交部例行记者会暂停一次。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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