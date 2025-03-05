人民网巴塞罗那3月4日电 （记者许海林、颜欢）当地时间3月4日，2025年世界移动通信大会进入第二日。今年，参与大会的中国科技企业数量较去年继续增长，人工智能与5G-A等技术深度融合以及人工智能在终端设备、行业数字化转型中的应用，成为本届大会的展示及发布重点。

随着数智化转型加速，在行业解决方案方面，今年华为展示了业界首个“以人工智能为中心的5G-A架构”，带来了全系列、全场景的5G-A产品解决方案，助力全球运营商打造以AI为核心的5G-A网络。中兴通讯则推出了一站式端到端AI解决方案，展示了全栈智算基础设施，涵盖液冷数据中心、智算服务器等，满足多场景算力网络建设需求。

在终端产品方面，小米、荣耀等企业分别在大会上发布了最新旗舰款手机，展示了在AI领域的最新突破。联想则发布了全球首款超薄外折屏电脑和太阳能笔记本概念机，受到了参观者的高度关注。此外，小米汽车SU7 Ultra在海外首展，实现了车机互联、智能家居联动等场景，被海外媒体视为中该国品牌“迈向高端智能时代的里程碑”。