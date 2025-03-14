人民网记者 崔译戈

3月11日，2025年中国全国两会完成各项议程，圆满落下帷幕。两会期间，外国媒体记者在多场记者会上围绕中国经济提出了一系列问题。中国经济怎么看、怎么办？透过外媒关注热点，一同感受中国经济高质量发展的脉动。

增长预期目标折射中国经济韧性

政府工作报告提出，2025年，中国国内生产总值增长预期目标为5%左右。5%左右的增速，在全球主要经济体中属于较高水平，高于此前一些国际机构的预测。中国设定这一目标底气何来，能否实现？

面对外国记者的提问，3月6日，国家发展和改革委员会主任郑栅洁在十四届全国人大三次会议经济主题记者会上回应：“综合分析，我们制度有优势、市场有潜力、企业有活力，更重要的是，我们有直面风险挑战的勇气、有解决问题的底气，今年实现5%左右的目标有基础、有支撑、有保障，我们对此充满信心，可以说是‘关关难过关关过，前路漫漫亦灿灿’。”

看往年，中国经济交出亮眼“成绩单”。中国国内生产总值2020年至2022年年均增长4.5%左右，2023年增长5.2%。2024年，面对国内外复杂严峻形势，中国顺利完成全年经济社会发展主要目标任务，经济总量首次突破130万亿元人民币，实现5.0%的经济增速。

看当前，中国高质量发展动能澎湃。新产业、新业态、新商业模式“三新”经济增加值占GDP比重超过18%；新能源汽车产量突破1300万辆，占全球产量超过60%；集成电路产量快速增长，出口超过1.1万亿元，创历史新高。全社会研发支出超过3.6万亿元，增长8.3%；国内拥有有效发明专利的企业近50万家，增长16.1%。一组组“新高”数据背后，凸显中国经济新的增长动能正在加快形成，长期向好的态势趋势更加明显。

看长远，目标引领预期，信心凝聚力量。设定5%左右的经济增长，将为推动中国经济实现质的有效提升和量的合理增长提供明确指引，向世界传递中国坚持推进高质量发展的信心和决心，有力引导国内外各方理性看待中国经济。

政策“组合拳”着力提振消费

锚定5%左右的经济增长目标，全方位扩大国内需求是重中之重。中国将出台哪些具体政策措施提振消费，使内需成为拉动经济增长的主动力和稳定锚，是今年中国全国两会期间全球瞩目的热点之一。

政府工作报告提出，实施经济政策的着力点更多转向惠民生、促消费，以消费提振畅通经济循环，以消费升级引领产业升级，在保障和改善民生中打造新的经济增长点，充分彰显大力提振消费的坚定决心。

《政府工作报告》起草组负责人、国务院研究室主任沈丹阳在国务院新闻办公室举行的吹风会上分析指出，当前提振消费面临几个重点问题。“第一，要解决消费能力不足的问题；第二，要解决优质供给不足的问题；第三，要解决消费环境进一步改善的问题。”

针对上述问题，政府工作报告“对症下药”，打出政策“组合拳”。报告提出，实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，赤字率拟比上年提高1个百分点；实施提振消费专项行动，安排超长期特别国债3000亿元支持消费品以旧换新。各部门着力促进增收减负提升消费能力、增加优质供给创造有效需求、改善消费环境提升消费意愿，以“真金白银”支持消费。

近期，中国消费市场规模持续扩大，消费场景丰富创新。国家统计局数据显示，2024年，我国社会消费品零售总额约48.8万亿元，比上年增长3.5%。DeepSeek引发全球关注，《黑神话：悟空》获世界游戏大奖，《哪吒之魔童闹海》票房佳绩频传。中国科技成果加速从“书架”向“货架”转化，中华文化IP既“出彩”又“出海”，助力数字、绿色、智能等新型消费进一步发展。

高水平对外开放赋能全球发展繁荣

“请问中国在深化高水平对外开放方面有何规划？未来将制定什么战略来继续推动经济全球化？”今年中国全国两会期间，中国对外开放的步伐、方向备受外国媒体关注。

当前，世界经济增长动能不足，经济全球化遭遇逆风。作为全球第二大经济体，中国所释放的经济政策信号不仅事关自身发展全局，也影响世界经济发展繁荣。

翻开政府工作报告，中国以自身确定性为充满不确定的世界提供“定心丸”。“扩大高水平对外开放，积极稳外贸稳外资”“持续扩大面向全球的高标准自由贸易区网络”“反对一切形式的单边主义、保护主义”……报告明确提出，无论外部环境如何变化，中国始终坚持对外开放不动摇，稳步扩大制度型开放，有序扩大自主开放和单边开放，以开放促改革促发展。

变乱交织的国际局势中，中国坚持倡导平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化，践行对世界的坚定承诺。2024年，中国经济实现5%的增长，对全球经济增长的贡献率保持在30%左右。2024年12月1日起，中国对所有建交的最不发达国家实行100%税目产品零关税，带动当月自相关国家进口增长18.1%。

“投资中国就是投资未来。”春天里的中国，正以更具活力的消费市场、更加坚定的开放步伐，书写高质量发展的新篇章，与世界共享发展机遇。

(责编：崔译戈、杨牧)