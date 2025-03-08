赵健 【古巴】亚瑟夫

国务院总理李强5日在政府工作报告中介绍今年政府工作任务时提出，扩大高水平对外开放，积极稳外贸稳外资。无论外部环境如何变化，始终坚持对外开放不动摇，稳步扩大制度型开放，有序扩大自主开放和单边开放，以开放促改革促发展。

中国坚定不移地走对外开放道路，为外资企业提供了广阔的发展空间和良好的营商环境。这不仅有助于推动中国经济高质量发展，也为全球经济复苏注入强大动力。近日，人民网采访了多位拉美人士，他们对中国在高水平对外开放、吸引外资、推动经济全球化方面的积极举措给予了高度评价。

持续优化营商环境 助力外资企业在华发展

今年政府工作报告明确提出，要持续营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，让外资企业更好发展。哥伦比亚贸易投资旅游局在华代表处负责人奥斯卡·卢埃达表示，这反映出中国致力于将经济融入全球市场的决心。这些政策不仅将进一步推动外资企业在华发展，也有助于企业间技术交流与合作。

墨西哥韦拉克鲁斯大学中国—韦拉克鲁斯研究中心主任、经济学家阿尼巴尔·佐特莱认为，中国政府始终致力于为各类所有制企业创造公平竞争、竞相发展的环境，推动建设开放型世界经济。近年来，中国通过压缩企业开办时间、简化行政手续、提供税收优惠等措施，为跨国公司在中国的发展提供了更多便利。

佐特莱表示，受益于中国市场的规模和增长，以及在战略领域的合作机会，拉丁美洲国家如墨西哥、阿根廷和巴西的不少企业在中国取得了成功，“充分证明中国市场的吸引力和开放性”。

高水平对外开放 提振外资投资中国信心

居住在中国的阿根廷人丹尼尔·加拉多从事阿根廷红酒对华贸易。他目前正在对外经贸大学攻读公共管理博士学位。他认为，日前发布的《2025年稳外资行动方案》，进一步巩固中国进一步扩大开放的承诺，是中国政府政策一致性的有力佐证。在加拉多看来，中国政府提供的法律保障和制度稳定，为外资企业在中国进行长期投资提供了必要的信心和可预见性。

加拉多认为，在全球各国日益倾向于封闭的背景下，中国坚定不移推进高水平对外开放，并通过共建“一带一路”倡议框架加强对外合作。“人与人之间的信任是商业交流的先导，也是商业交流的基础。”加拉多强调，正是这种信任，让他所在的家族企业世代加强与中国的关系。

加拉多观察发现，中国正不断追求更加先进的工业生产力和更加多样化的国内消费模式。他认为，面对中国消费者对高质量产品日益增长的需求，拉美企业应该更加专注于生产具有创新性和高附加值的产品。

(责编：刘洁妍、刘慧)