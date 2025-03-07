王毅：“台独”分裂只会玩火自焚 “以台制华”无异于螳臂挡车

人民网北京3月7日电 7日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在十四届全国人大三次会议外交主题记者会上就台湾问题阐明中方严正立场。

有记者问及，一段时间以来，个别国家有一种论调，认为联合国大会第2758号决议不等于一个中国原则，没有明确台湾主权归属，没有阻止台湾参与国际组织。对此有何回应？

王毅表示，这种论调是在公然挑战联合国权威和战后国际秩序，十分荒谬和危险。散布这种论调的人，首先应该补一补基本常识。

王毅指出，台湾是中国领土不可分割的一部分，这既是历史，也是事实。今年是台湾光复80周年。中国人民抗日战争的胜利，使台湾重回中国版图。主要战胜国当年发表的《开罗宣言》《波茨坦公告》都明确规定，要把日本窃取的台湾归还中国，日本也宣布承认《波茨坦公告》无条件投降。这些都确认了中国对台湾的主权，构成战后国际秩序的重要组成部分。

王毅表示，1971年，联合国大会以压倒性多数通过第2758号决议，决定恢复中华人民共和国在联合国的一切合法权利，并立即将台湾当局的代表从联合国及其一切机构中驱逐出去，这一决议彻底解决了包括台湾在内全中国在联合国的代表权问题，彻底杜绝了制造“两个中国”或“一中一台”的任何可能。台湾地区在联合国的唯一称谓就是“中国台湾省”。台湾从来不是一个国家，过去不是，今后更绝无可能。鼓吹“台独”就是分裂国家，支持“台独”就是干涉中国内政，纵容“台独”就是破坏台海稳定。

王毅强调，主权原则是联合国宪章的基石，任何国家、任何人都不应搞什么双重标准。尊重各国的主权和领土完整就应该支持中国实现完全统一，坚持一个中国就应该反对任何形式的“台独”。实现祖国完全统一是全体中华儿女的共同愿望，是大势所趋、大义所在。“台独”分裂只会玩火自焚，“以台制华”无异于螳臂挡车。中国终将统一，也必将统一。