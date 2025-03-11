3月10日，在沙特阿拉伯吉达，沙特阿拉伯和乌克兰两国的国旗在道路旁飘扬。新华社记者 王东震 摄

据乌克兰媒体10日报道，乌克兰总统泽连斯基乘专机于当天下午抵达沙特阿拉伯的吉达市。报道还说，乌克兰与美国代表团将于11日举行会谈。