人民网旧金山3月9日电 （记者邓圩）“中国动画电影实力真是令人惊叹！我和夫人十分喜欢《哪吒2》！”来自旧金山市的居民理查德兴奋地对记者说。刚刚过去的这个周末，中国动画电影《哪吒2》在旧金山湾区戴利城世纪影院（Century Theatres）举行特映会，现场观众反响热烈。中国驻旧金山总领事张建敏携夫人参加，他表示文化是跨越国界的，相信中美两国人民的友谊将在文化理解中更进一步。

中国驻旧金山总领事张建敏现场致辞。人民网记者 邓圩摄

旧金山少林文化中心青少年在特映会现场进行武术表演。人民网记者 邓圩摄

电影开场前，播发了来自中国各地的文化短片，精彩纷呈的地域文化获得现场观众喝彩。《哪吒2》在全球票房持续飙升，突破20亿美元。1个多月来，《哪吒》在全美各地播放，在旧金山湾区也获得了各大影院黄金时段的排片，不少观众选择多次观看。电影从剧情到制作，斩获北美大量粉丝，在当地居民中形成热度。

张建敏在当天的旧金山特映会上表示，《哪吒2》的成功，代表着中国文化与世界观众的深度交流，中美两国之间的人文交流持续不断。去年中美两国青年进行了各种各样的交流，不少美国青少年到访中国，分享他们眼中的中国文化。未来，这项交流活动将更上一层楼。

中国驻旧金山总领馆外交官们在特映会现场合影。人民网记者 邓圩摄

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