保持战略定力，集中精力办好自己的事，推动中国经济航船继续乘风破浪，中国的发展信心坚定

今年全国两会期间，中国宣布一系列利好政策，政策“工具箱”既展现出宏观调控的定力和智慧，也充满民生温度，体现以人为本的执政理念。国际舆论普遍肯定中国致力于推动高质量发展，认为中国科技创新成果不断涌现，扩大内需有成效，政策工具充足，经济展现强大内生动力和强劲韧性，能够在复杂国际环境中稳健前行。

2024年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，中国经济破浪前行，实现5%的增长，带来“超出预期的惊喜”。今年中国提出5%左右的国内生产总值增长预期目标，基于中国经济长期向好的基本趋势没有改变也不会改变的总体判断。尽管实现这一目标面临关税壁垒增多、外部环境更趋复杂严峻以及国内有效需求不足等挑战，但这些挑战是预期内的，是付出艰苦努力可以克服的。中国具有显著的制度优势，有超大规模市场、完备产业体系、丰富人力人才资源等诸多优势条件，有长远规划、科学调控、上下协同的有效治理机制，有需求升级、结构优化、动能转换的广阔增量空间，有充足信心迎难而上，实现全年经济社会发展目标。国际货币基金组织、世界银行都上调了今年中国经济增长预期，美国银行、高盛集团、德意志银行、摩根大通等都预计2025年中国市场将有强劲表现。

推动高质量发展，中国有充足的政策工具。翻开今年的政府工作报告，多项安排彰显“加”“提”“增”：赤字率拟按4%左右安排、比上年提高1个百分点，一般公共预算支出规模29.7万亿元、比上年增加1.2万亿元，拟发行超长期特别国债1.3万亿元、特别国债5000亿元……政策“工具箱”丰富而稳健。财政政策从“积极”转向“更加积极”，货币政策从“稳健”改为“适度宽松”，无不传递出清晰有力的宏观政策信号。美国《巴伦周刊》最新发表的文章指出，中国有足够的储备工具和政策空间来应对不确定因素。

中国坚持以人民为中心的发展思想，“投资于人”首次写入今年的政府工作报告，体现提升民生“质感”的鲜明导向。“推动义务教育优质均衡发展”“拓宽高校毕业生等青年就业创业渠道”“以患者为中心持续改善医疗服务”……今年的政府工作报告字里行间彰显着对民生实事的关切，展现促进经济发展和民生改善良性循环的坚定决心。瑞士《新苏黎世报》认为，“民生福祉”贯穿整个今年的政府工作报告。全球化智库副总裁兼高级经济学家戴维·布莱尔表示，中国当前真正的关注点在于改善民生。

个别外媒刻意唱衰中国经济发展前景，妄称“5%左右经济增长目标难以实现”“今年的政府工作报告中几乎没有具体支持民生的措施”，明显有悖事实。有外媒称中国经济高度依赖出口导向，面对关税冲击将无力招架，更是杞人忧天。中国正在加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，有能力化解和抵御外部冲击带来的影响。今年的政府工作报告把“全方位扩大国内需求”列为十个方面工作任务之首，强调使内需成为拉动经济增长的主动力和稳定锚。中国贸易伙伴呈多元化态势，覆盖全球230多个国家和地区，与30个国家和地区签署了23个自贸协定，自贸区网络不断拓展深化。有西班牙媒体指出，中国致力于提升技术上的自立自强，加强国内市场和出口多样化，有能力应对个别国家保护主义行径带来的不确定性。

面对前进道路上的风险挑战，中国将继续坚定发展信心，保持战略定力，精准施策、稳扎稳打，集中精力办好自己的事，推动中国经济航船乘风破浪、行稳致远。

《 人民日报 》（ 2025年03月13日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)