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中企在沙特承建的拉比格四期海水淡化项目采用先进节能新工艺——

中沙合作，向海水要淡水

本报记者  管克江
2025年03月11日06:36 | 来源：人民网－人民日报
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　　拉比格四期海水淡化项目取水口作业场景。
　　项目供图

　　管理团队在现场查看项目进展。
　　本报记者 管克江摄

　　在沙特阿拉伯西南部临海的拉比格市，一个“向海水要淡水”的工程进入了施工高峰期。这是中企在沙特承建的拉比格四期海水淡化项目。项目投产后，每天将有150万吨海水通过取水管道进入取水泵房，经历预处理、高压泵加压、反渗透海水淡化、后处理等多个“关卡”，最终产出60万吨洁净生活用水，惠及千家万户。

　　施工现场，规模宏大的设施已经初具雏形：两列42台容积达1100立方米的双介质压力过滤器整齐排列；占地面积近1.2万平方米的钢结构反渗透厂房高耸壮观；8座直径100米、高19米的储水罐矗立一旁……随着额定起重量750吨的履带式起重机将取水装置缓缓放入海底，抓斗船开始了下一步施工。

　　“反渗透海水淡化技术的核心是反渗透膜。”项目承建方、中国电建所属山东电建三公司项目经理冯群涛介绍，海水在进入反渗透厂房前，需要经过多重过滤处理。首先，取水泵房的拦污栅和旋转滤网将体积大于5毫米的杂物拦截；接着，通过添加絮凝剂和助凝剂，使海水中的悬浮物和胶体凝聚成易于过滤的絮状物；随后，海水被送入填充有鹅卵石、石英砂、浮石等材料的双介质压力过滤器中，进一步清除不溶性杂质。

　　“如果仍有杂质‘漏网’，怎么办？”面对记者的疑问，冯群涛指向一排立着的“圆筒”，“这是保安过滤器，内部装有间隙仅为5微米的滤芯，能有效保护反渗透膜的安全。”项目总工程师段文帅用家用净水器的原理形象解释了反渗透技术：“海水经过增压后，通过二级反渗透系统处理，确保最终产出的水符合盐含量标准。”

　　水处理耗电量一直是行业关注的重点。山东电建三公司与业主沙特国际电力和水务公司联合攻关，采用先进工艺，将每吨产水的电耗降至业界最低水平，仅为2.773千瓦时。传统工艺中，一组反渗透膜壳通常串联7根反渗透膜，海水依次通过会导致压力逐步损失，同时后阶段产水的含盐量增加。在拉比格四期项目中，团队创新性地在第三根和第四根膜的产水管加装堵头，将前3根膜的低盐产水直接送入二级反渗透系统，既减少了额外加压需求，又显著降低能耗。

　　冯群涛说：“公司在海水淡化领域具有丰富的经验，以EPC（设计、采购和施工）方式成功建设了拉比格三期、朱拜勒二期及3A、3B等多个项目，受到业主好评，为沙特的水资源供应提供重要保障。”

　　拉比格四期海水淡化项目展现了沙特应对水资源短缺问题的努力。目前，沙特已成为全球最大的海水淡化水生产国，也是海水淡化技术的领军者之一。截至2024年底，全国拥有43座海水淡化厂，日产淡水最高可达1330万吨。在2024年印尼举行的第十届世界水资源论坛上，沙特环境、水资源和农业副大臣阿卜杜拉表示，沙特将通过加大投资和技术创新，不断提升海水淡化效率，促进可持续发展。

　　（本报沙特拉比格电）

　　《 人民日报 》（ 2025年03月11日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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