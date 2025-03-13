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国际观察：从外媒关注读懂中国外交“稳”在哪

人民网记者 刘叶婷
2025年03月13日15:09 | 来源：人民网-国际频道
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中国经济怎么样、中美两国如何打交道、DeepSeek、乌克兰危机……梳理今年全国两会期间历场新闻发布会的外媒记者提问，既有常提常新的“老问题”，也有犀利刁钻的“新难题”。发言人们真诚作答、坦诚交流，照见了中国式现代化的万千气象，见证了中国与世界的双向奔赴。

作为世界上最大的发展中国家和发达国家，中美关系走向是外媒记者关注的焦点。从DeepSeek引发的中美在人工智能技术领域的竞争，到美国再次以芬太尼问题为由对中国商品加征关税，再到“美国优先”政策对中国发展是否有利……不同角度的发问都聚焦于中美两国将如何打交道。

对此，中国给出的关键词是和平。

3月4日，在十四届全国人大三次会议新闻发布会上，发言人娄勤俭说，作为两个国情不同的大国，中美之间难免会有一些分歧，关键是要尊重彼此核心利益和重大关切，找到妥善解决问题的办法。

3月6日，在十四届全国人大三次会议经济主题记者会上，商务部长王文涛表示，贸易战没有赢家，保护主义没有出路。

3月7日，在十四届全国人大三次会议外交主题记者会上，中共中央政治局委员、外交部长王毅指出，中美都将在这个星球上长久存在下去，因此必须和平共处。

历史一再昭示，中美合则两利，斗则俱伤，一个稳定、健康、可持续发展的中美关系符合两国利益和国际社会的期待。

事实上，美国政府大力奉行“美国优先”政策，频频挥舞关税大棒，连加拿大、日本、韩国、欧盟等亲密盟友也不能幸免。美国政府“唯利是图”的嘴脸遭到了国际舆论的一致批评。

和平、发展与合作是时代的主旋律，美国逆流而动的行径使得变乱交织的国际形势更为严峻，确定性日益成为全球稀缺资源。

如何给不确定的世界注入稳定性？

王毅说，中国外交将坚定不移地站在历史正确的一边，站在人类进步的一边，将以中国的确定性稳住不确定的世界。

在大国关系上——

中俄合作“不结盟、不对抗、不针对第三方”，中俄关系是动荡世界中的恒量，而不是地缘博弈里的变量。

中欧建交50年来说，贸易额从当年的24亿美元增长到7800亿美元，投资额从几乎为零增长到近2600亿美元。一个健康稳定的中欧关系，不仅将成就彼此，还将照亮世界。

在周边外交上——

中国同周边17国达成构建命运共同体共识，在中南半岛和中亚地区形成命运共同体“两大集群”。中国还同周边25国签署共建“一带一路”合作协议，是18个国家的最大贸易伙伴。今天的中国，已经成为亚洲稳定的重心。

在处理热点问题上——

在南海争端上，中国认为没有对话解不了的难题，也没有合作达不成的目标；在乌克兰危机上，中国主张“谈判桌是冲突的终点，也是和平的起点”；在巴以冲突问题上，中国的破局之道是聚焦“两国方案”……

“以和为贵”是中国人自古以来的处世哲学。从乌克兰危机以来的四轮穿梭外交，到推动巴勒斯坦各派签署《北京宣言》，中国以实际行动为国际正义发声，为世界和平尽责，为不确定的世界注入了稳定性力量。

在推动全球南方合作上——

中国提出的支持全球发展的八项行动，为全球南方加快发展注入了新动力；中非携手推进现代化的“十大伙伴行动”，助力非洲加快工业化和农业现代化进程；中拉合作是南南合作，只有相互支持，没有地缘算计。

“天下胜，是故合力。”越来越多国家加入构建人类命运共同体行列，100多个国家支持“三大全球倡议”，超过四分之三的国家加入共建“一带一路”大家庭……中国以开放包容的大国姿态与世界照亮彼此。正如王毅所说，历史将证明，只有心怀“大家”，才能成为真正的“赢家”。

(责编：刘叶婷、杨牧)

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