3月11日，由中国外文局指导，外文出版社和中国发展出版社主办的《中国发展报告2024》《全球发展报告2024》英文版新书首发式暨智库对话会在2025年伦敦国际书展上举行。中国驻英国大使馆临时代办王起、中国发展出版社社长王忠宏、英国48家集团主席杰克·佩里等与会嘉宾为新书揭幕。人民网 杨浩鹏摄