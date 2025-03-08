3月6日，人们在土耳其首都安卡拉的一家银行外使用自动取款机。新华社发（穆斯塔法·卡亚摄）

土耳其中央银行6日宣布将基准利率下调250个基点至42.5%。这是该国2024年12月降息后，第三次下调基准利率。