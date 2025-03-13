人民网约翰内斯堡3月12日电 （刘畅）12日，南非财政部长埃诺赫·戈东瓜纳（Enoch Godongwana）举行2025年财政预算演讲，此次演讲围绕南非经济财政状况、预算安排、各领域发展规划等展开，核心是促进经济增长、保障民生、提升政府治理能力。

戈东瓜纳表示，南非经济停滞超十年，GDP年均增长不足2%。2024年经济仅增长0.6%，中期预计年均增长1.8%，远无法满足发展需求，实现经济快速且包容性增长成为政府核心目标。他还提到，稳定的宏观经济环境是实现更高水平增长的先决条件，有助于创造就业、改善公共服务并减少不平等现象。为实现更快增长的战略，戈东瓜纳列举了四大支柱，其中包括维持宏观经济稳定、实施结构改革、提升国家治理能力和加快基础设施投资。

在基础设施方面，未来三年，公共基础设施支出将超过1万亿兰特（约合3944亿人民币），主要集中在交通和物流领域（4020亿兰特）、能源基础设施领域（2192亿兰特）以及水和卫生领域（1563亿兰特）。

在交通方面，南非国家公路局（SANRAL）将在中期投入1000亿兰特，维护国家公路网络。各省级公路部门将重新铺设其辖区内超过16000车道公里的道路。南非客运铁路管理局（PRASA）在重建基础设施、提供经济实惠的通勤铁路服务方面稳步推进。

在水资源领域，南非财政部正在投资多个大规模的大坝项目，部分项目即将开工建设。其中，姆科马齐项目（Mkhomazi Project）预计于2027年11月开工，将向姆根尼供水系统（Mngeni Water Supply System）调水，这将使该系统的总供水能力提升，满足德班（eThekwini）500万户家庭和夸祖鲁-纳塔尔省（KwaZulu Natal）4个地区市政当局的用水需求。贝格河—沃尔夫莱伊扩容计划（Berg River-Voëlvlei Augmentation Scheme）预计于2026年7月启动，该项目将改善西开普省的供水系统，增强区域水资源安全，为家庭、农业和工业用户提供可靠的供水服务。

戈东瓜纳还表示，公私合营（PPPs）的新规定也已最终确定，将于2025年6月1日生效。交通运输部和南非运输公司（Transnet）将在一些领域与市场对接，推进私营机构参与项目，如矿石、铬、煤炭和锰运输线路，理查兹湾港（port of Richards Bay）铬铁和磁铁矿码头的扩建与自动化，集装箱和汽车行业等，包括考虑将南非集装箱港口系统指定为主要航运公司的区域转运枢纽，以及成立独立的机车车辆租赁公司。

在能源领域，独立输电计划将于今年晚些时候启动。独立发电商办公室将于今年7月发布多线路输电项目的信息征求文件，并于11月发布提案征集文件。这些举措将使私营部门在输电网络扩展中发挥关键作用。与此同时，戈东瓜纳表示，在多元化基础设施融资战略方面的努力正在逐步成型。一个旨在通过降低项目风险来调动私营资本的信用担保工具将于2026年推出，初期将聚焦于独立输电项目，以弥补能源输电缺口。在证明其有效性后，该工具的应用范围将扩大到其他领域。

政府将于2025/26财年发行首只基础设施债券。还将推出其他创新融资工具，实现基础设施资金来源的多元化。包括养老基金、银行、开发银行等国内外金融机构已表达了参与意向。他还提到，在新的预算中对基础设施预算基金（BFI）进行了调整，从每年单一投标窗口改为多个投标窗口。第一个投标窗口现已开放，将于4月中旬关闭，下一个窗口也将随后开启。

戈东瓜纳还着重提到，卫生、教育、交通和安全等领域存在持续的支出压力。为筹集这些领域所需资金，政府提议在2025/26财年将增值税税率提高0.5个百分点，并在下一财年再提高0.5个百分点，到2026/27财年增值税税率将达到16%。政府还提议不对个人所得税税率区间、退税和医疗税收抵免进行通胀调整。这些措施将在2025/26财年增加280亿兰特的收入，在2026/27财年增加145亿兰特的收入。

同时，戈东瓜纳表示，政府充分意识到家庭面临的生活成本压力，包括高昂的食品和燃料价格，以及不断上涨的电费和交通费用。因此，政府将采取具体措施保护弱势群体，包括提高社会补助金，增幅高于通货膨胀率；扩大增值税零税率食品范围，将罐装蔬菜、液态混合乳制品以及羊、家禽和其他动物的内脏纳入其中；维持燃油税不变。

戈东瓜纳还提到，自2013年以来，作为政府运营持续评估的一部分，国家财政部和省级财政部门已进行了240次支出审查。这些审查涵盖各个领域，从检查行政职能的效率，如办公场地、车队管理和各部门的加班费用，到评估卫生、教育和人类住区等领域提供服务项目的有效性。财政部将从国家和省级部门开始，对“幽灵员工”进行审计；利用正在进行的对劳动力市场激活计划和公共就业计划的详细审查，整合和优化整个公共就业体系。财政部还将对预算流程进行重大改革，重新评估影响预算分配的初始假设，以期为改善支出创造空间。

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