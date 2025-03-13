人民网曼谷3月13日电 （记者简承渊）12日，泰国总理佩通坦出席在曼谷举办的招商引资战略与政策宣讲会开幕式，并发表了主题为“点燃泰国：泰国的无限投资机遇”的特别演讲。副总理兼财政部部长皮猜、外交部长玛里、投资促进委员会（BOI）秘书长纳立及相关部门人员出席仪式。

泰国总理佩通坦发表主题演讲“点燃泰国：泰国的无限投资机遇”。人民网记者 简承渊摄

佩通坦在演讲中谈到，当前全球投资和经济均面临严峻挑战，寻找新的投资渠道并非易事。如今泰国的经济正在逐步增长，政府希望经济能够实现质的飞跃，因而政府正致力于吸引外资为泰国创造更多机会。“机场是重要的投资领域，目前政府正在启动价值1500亿泰铢（约合321亿人民币）的林查班港三期开发项目，将有助于扩大曼谷及区域机场的使用率，也将能够促进物流领域的发展；同时，中国及马来西亚等国对泰国‘路桥项目’投资也倍感兴趣。”佩通坦说，泰国政府的目标是将泰国打造成为物流和航空枢纽、投资者感兴趣的战略要地，让泰国与其他国家和地区之间的贸易与投资更加便利。泰国计划再培养80000名人才，并吸引来自全球各地的人才，旨在进行知识交流与合作。

此外，佩通坦谈到，泰国打破了一项新的纪录，即泰国的招商引资规模超过了1.13万亿泰铢，达到了10年以来的最高水平。

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