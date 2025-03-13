人民网曼谷3月13日电 （记者白元琪）金边消息：12日，“丝路心相通”柬读中国交流活动在柬埔寨首都金边皇家大学举行。与会嘉宾通过交流观点、分享案例，深入探讨了中国全过程人民民主的丰富内涵。

此次活动由中国和平发展基金会驻柬埔寨办事处与柬中关系发展学会联合主办，并由中国民间组织国际交流促进会指导。柬埔寨政府相关部门官员、柬中友好青年之家代表以及高校师生等100余人参加了活动。

柬中关系发展学会会长谢莫尼勒在仪式上表示，“丝路心相通”柬读中国交流活动旨在通过阐释中国的发展理念，增进柬埔寨政府、青年及社会各界对中国的了解，加强柬中民间交流与合作。

中国和平发展基金会驻柬埔寨办事处主任刘战国在仪式上分享了与柬方合作伙伴共同开展的中柬友好扶贫示范村项目、中国乡村发展经验等生动案例，阐述了中国全过程人民民主的全流程、全覆盖和全参与等重要特点。

中国驻柬埔寨使馆参赞武传兵指出，中国全过程人民民主开辟了一条不同于西方国家的政治发展道路。各国有权选择适合自身的政治制度模式，彼此应相互尊重、求同存异、交流互鉴，共同丰富和发展人类政治文明，尊重各国独立自主选择民主实现路径的权利。

柬埔寨公共工程和运输部国务秘书、柬中友协副主席刘凡表示，中国全国两会是外界观察中国全过程人民民主的重要窗口，充分体现了中国人民的意愿。他高度评价柬中两国民间社会组织的密切合作，认为这对促进柬埔寨经济社会发展以及推动柬中两国“心联通”作出了重要贡献。

(责编：王禹蘅、杨牧)