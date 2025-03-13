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数十年如一日：约旦老爷爷陪小朋友过马路

2025年03月13日11:26 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜3月13日电 （记者管克江）每到上学、放学时段，约旦首都阿曼的街头就出现了“穆萨大叔”的身影。“穆萨大叔”笑容可掬地拦停疾驶而过的汽车，吹着哨子，牵着孩子们的手过马路，目送他们进出校园。

穆萨大叔带着孩子们过马路。人民网纳达尔·达乌德摄

“穆萨大叔”带着孩子们过马路。人民网 纳达尔·达乌德摄

安曼地处山区，马路崎岖狭窄，很多地方没有人行道。35年前，上班族穆萨·祖瓦里亲眼目睹了一场交通事故：一名小学生在校门口不幸遇难。他下定决心要做点什么。从此，他每天提前上班、提早下班，事故高发地段的学校门口则多了一位“穆萨大叔”。

穆萨大叔带着孩子过马路。人民网 纳达尔·达乌德摄

“穆萨大叔”带着孩子过马路。人民网 纳达尔·达乌德摄

年复一年，日复一日，“穆萨大叔”成了“穆萨大爷”。退休后的他有更多的时间用于社区服务。孩子们说，有“穆萨大叔”在，他们更有了安全感。一名叫丹娜的小学生表示，“穆萨大叔”总是知道抵达学校最安全、最便捷的路。

“穆萨大叔”还经常为孩子们讲解安全知识。近年来，他已经到不同学校给孩子们上了50多堂安全教育课，告诉他们如何防范风险、保护自身安全。

在穆萨的带动下，安曼政府机构改进了不少交通设施。比如在一些事故多发地段修建过街天桥等。其中，有一座桥就以他的名字命名。

穆萨大叔陪一名孩子放学。人民网 纳达尔·达乌德摄

穆萨大叔陪一名孩子放学。人民网 纳达尔·达乌德摄

(责编：王禹蘅、杨牧)

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