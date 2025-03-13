人民网迪拜3月12日电 （记者管克江、任皓宇）《中药材鉴定图典》阿拉伯语版发行仪式11日在阿联酋迪拜举行。中阿各界代表30余人参加仪式。

迪拜穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆知识基金会首席执行官贾迈勒表示，中医药是人类历史上最古老的医学体系之一，为全球医学思想发展作出了贡献。伊斯兰医学也有着丰富的发展历史。双方合作为推动传统医学发展创造了更多机遇。《中药材鉴定图典》阿拉伯语版为阿拉伯读者提供了了解传统中医宝藏的窗口。本书的翻译出版不仅是知识的传播，也将为推动阿中进一步扩大文明间科学与文化互动视野作出贡献。

迪拜穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆知识基金会首席执行官贾迈勒（右二）致辞。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

中国驻阿联酋大使张益明为《中药材鉴定图典》阿拉伯语版作序指出，中医书籍被誉为中医药进步的阶梯，是中医药文化传承发扬的关键载体。近年来，中医药诊疗服务在阿联酋加快铺开并受到广泛欢迎，成为中阿合作新亮点。《中药材鉴定图典》阿拉伯语版在阿联酋出版发行，标志着两国中医药合作取得重要阶段性成果，未来更加可期。

《中药材鉴定图典》阿拉伯语版出版人王德君表示，《中药材鉴定图典》凝聚着中国重要材料领域先贤和专家学者的智慧和经验总结，阿拉伯语版的出版发行可以让广大阿拉伯读者更便捷系统地了解中药材、了解中医，促进传统医药学交流互鉴。

部分与会代表合影。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

据介绍，《中药材鉴定图典》由香港浸会大学中医药学院赵中振教授和陈虎彪教授主编，共收录429种常用中药材，将传统的中药经验鉴别进行系统总结，对经验术语加以现代科学的诠释。自2010年问世以来，已被译为10种语言在世界多国出版。

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