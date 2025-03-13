人民网巴黎3月12日电 （记者尚凯元）当地时间3月10日，黄山旅游发展股份有限公司在巴黎举办“黄山&巴黎：世界遗产的壮丽邂逅”旅游推介会，吸引了中法文化旅游界的多位嘉宾，展示了黄山的绝美风光和深厚的徽州文化，助推黄山旅游走向世界。

黄山迎客松旅行服务有限公司总监甘宁介绍黄山旅游产品和线路。黄山旅游发展股份有限公司供图

黄山旅游发展股份有限公司董事长章德辉在开场致辞中，围绕 “四重维度”，即自然之维——造物主的灵感殿堂、文明之维——东方美学的活态博物馆、产业之维——文旅产业的新坐标系、合作之维——中法交往的窗口与桥梁，带领现场来宾深度感知了一个立体鲜活的黄山。

世界旅游组织国际旅游专家玛丽·皮埃尔·布歇曾经两次前往黄山。她在推介会上分享了个人旅行体验，并引用世界旅游组织2025年1月最新统计，指出旅游行业正快速恢复并出现不断增长的趋势。她认为，黄山在巴黎举办推介会，将有助于法国人民更好地了解黄山，促进两国文化与旅游的深度交流。

出生在阿尔卑斯山区，长期旅居中国的中法文化交流使者戴亮（Dante）也专程从家乡赶来，分享他游览黄山的体验。他说到：“我在上海住了20多年，认识了很多好朋友，有不少是安徽人。我是一名创作歌手，每次去黄山我都能得到不一样的体验，激发我的创作灵感。那里的风光、那里的文化、那里的人民，都让我有不一样的感受，我非常喜欢黄山，热情邀请我的法国老乡们都去黄山旅游！”

中国驻巴黎旅游办事处主任助理胡琳指出，自2024年中国对法免签政策延长叠加航班加密、航线新增、支付优化等入境游便利措施实施以来，法国赴华市场迅速升温，赴华人数增长迅速。2025年是中法关系“新甲子”的开局之年，中法文旅双向交往将持续深入。

嘉宾为 “世界的黄山，黄山的世界”图片展揭幕。黄山旅游发展股份有限公司供图

推介会上，黄山迎客松旅行服务有限公司对黄山旅游产品和线路做了详细介绍，并与巴黎当地知名的法嘉华文旅集团共同签署了旅游战略合作协议，双方将以此协议为起点，共同为黄山旅游开拓欧洲市场打下坚实基础。现场还举办了“世界的黄山，黄山的世界” 主题图片展，生动展示黄山的自然风光与文化底蕴。

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