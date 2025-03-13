人民网伦敦3月12日电 （徐量）当地时间3月12日，第三届中国国际供应链促进博览会英国推介会在伦敦成功举办。中英政商界代表和中外企业代表150余人参会。

中英代表参加中国国际供应链促进博览会英国推介会。主办方供图

中国贸促会副会长于健龙表示，中英两国在金融服务、清洁能源、人工智能等领域的合作正在不断拓展，新的合作模式和增长点不断涌现。两国工商界应进一步加强合作，维护供应链韧性和稳定，推动双向投资，营造开放、非歧视的营商环境。中国贸促会创新举办中国国际供应链促进博览会，搭建国际化平台，促进各方加强沟通、深化合作、共谋发展。去年，力拓集团、阿斯利康、汇丰、渣打、太古、英国石油、英国钢铁、安永等多家英国企业携手供应链合作伙伴共同参展，取得良好成效。第三届链博会将在北京举行，欢迎更多英国企业参展参会，共享合作机遇。中国贸促会愿与各方携手，以实际行动弘扬“破冰”精神，推动中英工商界深化合作，为全球产业链供应链稳定畅通贡献力量。

中国驻英国大使馆临时代办王起公使表示，当前全球经济正经历深刻变革，地缘政治风险、贸易紧张局势和技术竞争相互交织，为全球市场带来了不确定性。中国始终坚持高水平对外开放，对标国际高标准经贸规则，持续优化市场化、法治化的营商环境。他强调，中国经济展现出强大的韧性，长期向好的发展趋势不会改变，并将继续为全球经济增长注入动力。作为全球首个以供应链为主题的国家级展览平台，中国国际供应链促进博览会已成功举办两届，成为促进国际合作的重要桥梁。他期待中英经贸合作进一步深化，推动供应链合作向共赢发展转变，并表示中国驻英大使馆将继续为双方企业投资与合作提供支持，助力共享发展机遇。

伦敦金融城市长阿拉斯泰尔·金在视频致辞中指出中国国际供应链促进博览会自2023年创办以来，已成功举办两届，成为促进全球供应链稳定、开放、可持续发展的重要平台。中国贸促会作为中国最大的贸易投资促进机构，在促进国际经贸交流与合作方面发挥了重要作用。伦敦金融城期待加强与中国合作，共同推动英中企业在金融、数字科技、人工智能等领域的深入合作。

英中贸易协会主席古沛勤在讲话中高度评价了中英经贸合作的积极进展，并对未来双边合作的广阔前景表示期待。他指出，英中贸协连续两年组织英国企业代表团参加首届和第二届链博会，取得了显著成果，充分展现了双方合作的潜力。他强调，刚刚落幕的中国全国两会具有深远的历史意义，为中国的经济和商业发展奠定了坚实基础，也为中英合作提供了新的机遇。

英国48家集团主席杰克·佩里在讲话中感谢了中国贸促会在建立链博会这一平台上发挥的领导作用，该平台正迅速成为全球贸易和供应链未来讨论的基石。他强调，这些努力有助于促进国际合作，确保全球贸易不仅应对挑战，还能积极预测和适应变化。在当今互联互通的世界中，供应链不仅是物流路径，更是经济安全和技术进步的支柱。他将于今年四月率48家集团商业代表团访华，期待更进一步的合作。

推介会期间，链博会承办单位中国国际展览中心集团有限公司与渣打、阿斯利康等多家英国企业签署了第三届链博会参展协议及意向书。

多家英国企业签署第三届链博会参展协议及意向书。主办方供图

据了解，第三届链博会将于2025年7月16日至20日在北京举办，设置先进制造链、清洁能源链、智能汽车链、绿色农业链、数字科技链、健康生活链和供应链服务展区。目前已有200余家企业签约参展。

(责编：王禹蘅、杨牧)