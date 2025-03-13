人民网伦敦3月12日电 （徐量）在2025年伦敦书展期间，中国图书进出口（集团）有限公司成功举办英文版新书发布暨“新时代中国与世界”主题研讨会。中图公司还正式推出其自主策划的两部英文版图书《中国奇迹——走向伟大复兴的新时代中国》《中国方案：全球治理与国际合作》，两本书汇聚了全球16位专家智慧，出版涵盖多种语言版本，结合生动案例与深刻分析，全面解读当代中国的和平发展路径与成就。

国家新闻出版署赵海云、中国驻英国大使馆参赞杜晟，中图公司总经理助理雷建华，前英国伦敦市经济与商业政策署署长、《中国方案：全球治理与国际合作》合集作者罗思义，丹麦资深汉学家、《中国方案：全球治理与国际合作》合集作者曹伯义，英国圣智集团盖尔公司全球学术产品开发副总裁赛斯·凯利，英国萨塞克斯大学东亚研究中心联合主任马利楚等中外嘉宾出席发布活动。

雷建华在致辞中指出，作为长期致力于中外出版行业交流合作的大型文化企业，中图通过策划国际出版项目，以国际视角解读中国当代发展成就，向各国读者展现新时代中国的生机和活力。她强调，希望今天发布的两部图书能够成为国际读者感知中国、读懂中国的窗口，通过与海外专家、出版社的国际出版合作，与国际社会分享中国经验，为各方理解互信、凝聚共识贡献力量。

杜晟表示，今年全国两会刚刚成功闭幕，随着中国日益进入国际舞台中心，中国的国家治理与发展理念受到各方热切关注与讨论。今天发布的两本图书，充分体现了国际专家对华研究的多样性，既有深度也有广度，将成为各国朋友更加深入了解中国的窗口。

在新书发布会上，嘉宾们围绕“新时代中国与世界”展开深入对谈。赛斯·凯利强调，中国特色社会主义与中国现代化建设对21世纪的重要意义，呼吁读者从多元角度理解中国的全球角色。马利楚指出，中国积极参与全球治理，推动构建人类命运共同体，倡导平等互惠的国际关系，与部分西方国家的不平等模式形成鲜明对比。罗思义则强调全球经济发展应秉持“同舟共济”的理念，共同应对全球挑战，实现可持续发展。曹伯义补充道，文化多样性如同生态多样性，是社会活力与创新的源泉，为文明的延续提供重要支撑。

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