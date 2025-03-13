人民网伦敦3月12日电 （徐量）当地时间3月12日，伦敦书展进入高潮，中国出版界代表团推介的多种中国抗战主题图书与观众和读者见面，人民出版社携手英中了解协会在伦敦书展共同举办《原上草：乔治·何克的故事》中文版新书发布会。

中国抗战主题图书亮相伦敦书展。杨浩鹏摄

中国驻英国使馆公参毕海波表示，面对动荡不安的世界，一个稳定、建设性的中英关系对两国和世界至关重要。近一段时间中英关系发展取得一些新进展。希望中英各界人士积极行动起来，牢记历史、守护友谊，搭建更多友好交往的桥梁，为中英关系行稳致远作出新的贡献。

中国驻英国使馆公参毕海波发表致辞。杨浩鹏摄

人民出版社政治编辑一部主任陈光耀介绍，在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际，人民出版社组织翻译出版了为支持中国人民抗战献出生命的英国记者乔治·何克（1915—1945）的传记《原上草：乔治·何克的故事》。该书收录了何克的多封家书及报道作品，向读者呈现了何克的成长故事、人生经历和见闻思考。乔治·何克在抗战胜利前夕不幸去世，最终长眠在中国西北。2025年正值乔治·何克诞辰110周年，本书正是对何克的深切缅怀。

《原上草：乔治·何克的故事》中文版发布会现场。杨浩鹏摄

乔治·何克的外甥、《原上草：乔治·何克的故事》英文版作者马克·埃尔文·托马斯表示，20世纪80年代他得知中国人民一直在纪念其舅舅何克，从此就投入了对何克家书、报道作品的收集整理工作中，并为舅舅出版了这部传记。本书全面记录了何克从国际游历者转变为在华记者，报道中国抗战、记录社会生活，并辗转中国多地，参与当时的中国工业合作事业、支援抗战军民，主持中国陕西双石铺培黎学校、带领学生转移的动人故事。在他看来，何克的事迹之所以伟大，就在于他不论种族、信仰、文化差异，关爱并尊重他人，并为共同的崇高目标无私奋斗。希望通过本书在中国的出版让何克的故事感动和激励更多人。

乔治·何克的外甥马克·埃尔文·托马斯发表讲话。杨浩鹏摄

英中了解协会代表、前主席孙如意表示，父亲孙光俊80多年前曾在何克工作的培黎学校学习，并在英国科学家李约瑟访华期间担任助手。李约瑟于1965年创办了英中了解协会，致力于促进英中人民的相互了解和友谊，至今也有一个甲子。为了延续何克和李约瑟的精神，今年英中了解协会将组织何克后人和协会会员前往中国“重走何克之路”，让英中人民的友谊一代代传承下去。

致力于整理研究英国公谊救护队援华史的安德鲁·希克斯携他的新书《中国挚友》中文版和大量老照片讲述了抗战时期英国志愿者帮助中国人民运输医疗物资、进行战场救护的故事。国际问题专家珍妮·克莱格表示，80多年前，父亲阿瑟·克莱格等人创办了中国运动委员会、英国援华总会，动员英国各阶层为支持中国人民抗日战争慷慨解囊，正是世界各国人民共同抗击法西斯，才最终结束了战争，维护了世界和平。

伦敦大学金史密斯学院中国传媒中心主任戴雨果发言。杨浩鹏摄

伦敦大学金史密斯学院中国传媒中心主任戴雨果教授表示，英中人民共同战胜法西斯的故事在西方已几乎被遗忘，两国媒体应当以重要时间节点为契机加强合作，把英中两国人民友好故事不断传承下去。

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