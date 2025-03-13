人民网布鲁塞尔3月12日电 （记者牛瑞飞）11日下午，，荷兰华人社会团体举行座谈纪念《反分裂国家法》实施20周年。座谈会由荷兰中国和平统一促进会主办，在荷的华人社会团体负责人、骨干和会员百余人参加。

中国驻荷兰大使馆公使赵德勇出席了座谈会并作了发言。赵德勇指出，要充分认识民族复兴和国家统一是大势所趋，民心所向。两岸同胞都是中国人，血浓于水。守望相助的天然情感和民族认同，是任何人任何势力都无法改变的。台海形势走向和平稳定，两岸关系向前发展的时代潮流，是任何人任何势力都无法阻挡的。台湾问题是中国的内政，是核心利益中的核心，任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心。“和平统一、一国两制”是实现国家统一的最佳方式，希望荷兰侨胞继续坚定信心，与旅荷台胞加强互动交流，增进互信认同，以实际行动，为推动两岸关系和平发展，实现祖国和平统一大业作出新的贡献。

座谈会由荷兰中国和平统一促进会秘书长蒋文强主持，他首先和与会者一起重温了中国的《反分裂国家法》出台的背景、宗旨和具体的内容，欢迎大家从荷兰各地赶来参加座谈会。

荷兰中国和平统一促进会主席黄钺作了主旨发言。他在发言中表示，台湾是中国领土不可分割的一部分，是有着深厚的历史、法律、文化以及国际关系准则作为依据的，并对此进行了扼要的分析。

他表示，海外侨胞在祖国统一大业中发挥着不可替代的独特作用。回顾往昔，英国侨领单声先生提出以立法形式反对“台独”的倡议，得到欧洲侨界广泛支持，充分彰显了海外侨胞对祖国统一的热切期盼和坚定支持。多年来，广大海外侨胞积极宣传一个中国原则，利用自身在海外的资源和优势，在国际舞台上为祖国统一发声，成为促进两岸交流、增进相互理解的重要桥梁，也推动了国际社会对中国统一事业的理解和支持。如今，世界上已有183个国家与中国建立外交关系，一个中国原则是建交的重要前提，这充分说明“台独”行径违背国际共识，是绝不可能得逞的。

全荷华人社团联合会主席黄麒麟、旅荷华侨总会秘书长潘世标、荷兰青田同乡会会长孙协芳、荷兰瑞安教育基金会会长虞桂莲、欧洲荷兰侨爱基金会会长胡秀琴、旅荷林堡华侨总会常务副会长姚建高、荷兰中国经济贸易促进会会长徐海燕、荷兰松柏总会会长汪永全、荷兰华人薯店总会会长金董、欧洲荷比卢崇正客家总会会长张挺宏先后作了发言。

发言者从不同的角度谈了对中国《反分裂国家法》的理解和认识。与会者一致表示，中国必须统一，必然统一，也必将统一，这是海内外中华儿女的共同心愿，旅荷华侨华人将和海外侨胞一起，坚决反对“台独”分裂行径，继续为祖国统一、民族复兴贡献力量。

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