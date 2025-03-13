人民网内罗毕3月12日电 （记者黄炜鑫）坎帕拉消息：中国海油12日在翠鸟油田举办“传承与现代的美丽平衡”青少年绘画比赛。来自油田周边基库贝和霍伊马地区17所学校的30名青少年用画笔描绘了传统与现代交融的美好愿景，为中非合作的美好未来增添了浓墨重彩的一笔。

比赛现场。张鑫摄

中国驻乌干达大使张利忠在致辞中表示，中乌两国友谊源远流长，以中国海油为代表的中国企业始终秉持合作共赢的发展理念，积极履行社会责任，推动当地经济社会发展。他强调，翠鸟油田不仅是绿色生态油田建设的标杆，更是中非文化交流的桥梁。此次绘画比赛展现了青少年的艺术才华，也体现了中国海油在推动绿色发展、促进民心相通方面的不懈努力。

中国海油乌干达有限公司总裁刘向东在活动中表示，中国海油始终践行绿色发展理念，在海外积极打造绿色生态油田。在清洁能源应用方面，油田一期工程已实现绿电替代柴油发电、太阳能热水器的广泛应用以及食品堆肥的推广。二期工程则聚焦于LNG回收、伴生天然气发电、无火炬放空和油区电车推广等先进技术。此外，公司还配套开展了设备能源使用效率研究、能量缓冲与存储技术研究，力求在每一个环节实现能源的高效利用与环境的可持续发展。

刘向东说，翠鸟油田的建设与发展，是中国海油在乌干达深入落实中非合作论坛北京峰会精神的生动实践。公司因地制宜提升油田本地化和生计恢复项目质量，推广科学水稻种植技术，开展大规模植树造林，努力促进当地经济社会发展。通过综合性规划和建设绿色生态环境，不仅推动了油田的高效开发，更为周边社区的绿色发展和民生改善注入了新动能。

此次绘画比赛是“翠鸟品牌”社会责任项目的重要组成部分。比赛以“传承与现代的美丽平衡”为主题，旨在通过青少年的视角展现翠鸟油田在绿色发展中的独特魅力。参赛作品不仅描绘了油田的现代化设施，还融入了当地传统文化元素，展现了传统与现代和谐共生的美好图景。参与比赛的基库贝中学学生玛丽亚·纳穆托表示，翠鸟油田的建设为当地带来了翻天覆地的变化，不仅改善了基础设施，还提供了更多学习和发展的机会。她本人正是中国海油乌干达绩优奖学金项目的受益者，得益于中国海油的资助，她才能继续完成学业并能拿起心爱的画笔，描绘自己心中绿色生态油田的图景。

当日，适逢中国植树节，中国海油翠鸟油田植树造林一期项目启动。1000棵树苗将在19亩的土地上茁壮成长，传统与现代的交融正如一幅画卷，徐徐展开。未来，中国海油将持续推动绿色生态油田建设，深化中非能源及各领域合作，为乌干达乃至整个非洲的可持续发展贡献中国智慧与中国力量。

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