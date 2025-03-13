人民网斯德哥尔摩3月12日电 （记者殷淼）据丹麦广播公司3月12日报道，2025年格陵兰岛议会选举结果揭晓，格陵兰岛民主党以29.9%的得票率成为格陵兰岛议会第一大党。

当地时间3月11日，格陵兰岛举行新一届议会选举，共有6个政党的213名候选人参与此次选举，选民从候选人中投票选举产生31个自治议会席位。统计结果显示，格陵兰岛民主党以29.9%的得票率，赢得议会选举胜利。独立党以24.5%的得票率成为议会第二大党。目前执政的因纽特人共同体党和前进党均大幅衰落，分别获得21.4%和14.7%的选票。

根据全部72个投票站的最终计票数据显示，在格陵兰岛31个议会席位中，由延斯-弗雷德里克·尼尔森领导的民主党获得10个席位，较2021年议会选举增加了7个席位。独立党获得8个席位，比上届议会选举翻了一倍。格陵兰岛自治政府总理穆特·埃格德领导的因纽特人共同体党获得7个席位，比上届议会选举减少了5个席位。此外，前进党获得4个席位，团结党获得2个席位。

报道称，在本次选举中，格陵兰岛民主党凭借减税、促进商业发展以及支持弱势群体的竞选纲领，成功吸引了大量选民支持，得票率较2021年的9%几乎翻了三倍。独立党以强烈主张脱离丹麦实现独立而闻名，同时也是唯一未明确拒绝与美国密切合作的政党，其得票率较上届议会选举增加了一倍。

据报道，今年格陵兰岛的选民投票率为70.9%，比2021年的投票率增加了4.98%。数据显示，今年的选民登记有40369人，实际收到的有效选票数为28298张。

尽管民主党成为格陵兰岛议会第一大党，但其领导人尼尔森并未自动成为格陵兰岛自治政府总理。按照惯例，由于本次选举没有任何一党获得过半议席，获胜党将拥有优先权争取多数支持以组建新一届政府。

尼尔森在选举后表示，“我们向所有党派伸出橄榄枝，准备与其他党派会面。格陵兰岛需要我们团结一致，这将是我们谈判的出发点。”

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