人民网约翰内斯堡3月12日电 （刘畅）日前，南非各地的中文教师在线相会，积极参加2025年南非国家高级证书考试“中文第二附加语言用户组会议”（即南非“汉语高考”会议），此次会议由南非中国文化中心孔子课堂协办。中国驻南非使馆教育参赞李旭东、教育官员赵勇，南非独立考试委员会评估专家罗宾·莫瓦特女士，南非汉语高考命题者、口语考官及南非各地的中文教师等参加此次会议。大家对2024年南非汉语高考考试情况、南非国际中文教育的现状及改进方法做了深入的探讨和交流。

上海杉达学院南非中国文化中心孔子课堂中方院长戴文红教授受罗宾·莫瓦特的委托，协助筹备、召集、主持此次会议。

中国驻南非大使馆教育参赞李旭东致辞。南非中国文化中心孔子课堂供图

李旭东在致辞中对2024年南非汉语高考考生取得优异成绩表示祝贺，向为此付出辛勤努力的南非独立考试委员会和中文教师表示感谢，对近年来南非中文教育取得的显著进步表示赞赏。他请与会中文教师向中文学习者转达诚挚问候，鼓励他们申请中国政府奖学金和中国各大学奖学金赴华学习，希望更多南非学生加入中文学习者大家庭。他表示中国驻南非使馆将继续关心和支持在南中文教育事业发展，愿与有关各界携手共创国际中文教育美好明天。

罗宾·莫瓦特女士对2024年“南非汉语高考”情况进行数据分析总结。南非中国文化中心孔子课堂供图

随后，罗宾·莫瓦特对2024年南非国家高级证书考试的汉语第二附加语考试情况做了详细的数据分析总结。2024年参加该考试的有62名学生，比2023年的人数略减。平均成绩与上一年基本持平，平均分为89.72分。与会考官分别就试卷内容、口语成绩审核情况、SBA情况、未来的出卷新思路等做了精彩的发言。

考官戴文红教授对2024年口试成绩复核情况做分析总结。南非中国文化中心孔子课堂供图

在线莅临会议的中国中外语言交流合作中心派驻在南非基础教育部中文教育顾问李逊为参会的中文教师们带来了一场新颖实用的主旨讲座，题为《南非国际中文教育概况与流行文化在提升国际中文教育课堂趣味性中的应用》，对南非中文教育的概况进行了全面透彻的分析，切中要害。赞赏了南非开展中文教学的优势，指出了南非中文教育面临的挑战，提出了南非中文教育未来措施。讲座由宏观到微观，非常富有创意地以“流行文化在提升国际中文教育课堂趣味性中的应用”为示例做了详尽而又生动的讲解，给与会者带来了很好的启发，对中文教学的改进颇具指导意义。

南非本土中文教师就2024年的试卷内容进行提问。南非中国文化中心孔子课堂供图

该会议是南非独立考试委员会每年举办的对前一年南非国家高级证书考试“中文第二附加语言考试”的总结以及对新一年考试工作的讨论性会议。今年的新意在于邀请了南非中文教育顾问李逊做专家讲座，让南非的中文教育者们全面了解了南非中文教育的现状、问题所在、解决途径。与会者认识到在南非中小学中持续发展中文教学事业任重道远，南非中文教育界的同仁们将不断努力。

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