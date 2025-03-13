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水果将大量上市 泰国五大部门寻求中国销路

2025年03月13日09:26 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷3月12日电 （记者简承渊）当地时间11日，泰国总理佩通坦公布当天内阁会议的内容称，内阁会议收悉了来自农业暨合作社部的汇报，称2025年泰国多种水果的产量均较去年有所增长，特别是每年能够创造超1,500亿泰铢价值的经济水果榴莲，而榴莲的主要采购市场为中国。因此，为避免未来几个月内水果大量上市期间出现产品价格下跌和产品滞销情况，现已委托农业暨合作社部及相关部门准备好应对措施，以对上市水果进行有效管理。同时下令让商业部、财政部、交通部、农业暨合作社部和外交部负责与中国相关部门开展合作，寻求水果销路。

此外，总理府办公室发言人吉拉育透露上述5大部门的分工情况称，商业部负责出台措施支持生产源头产品分销，包括促进国内消费和拓展国外市场，推动水果出口至更多国家和地区；财政部下属海关厅及相关部门负责制定计划，延长与邻国相连及向中国出口的陆路站点开放时间，保障榴莲的运输时间；交通部负责与私营部门商讨，准备充足的运输车辆和集装箱，并给予相应便利；农业暨合作社部严格监管产品质量检验，特别是中国方面严格要求的镉和碱性黄物质的检验，一旦发现违法行为将立即采取法律行动；外交部携农业暨合作社部、商业部与中国相关部门协商合作，在进口泰国榴莲方面给予便利，如认可泰国实验室的检验成果等。同时，上述分工及指示还将应用到即将大量上市的山竹、龙眼等农产品中。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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