人民网曼谷3月12日电 （记者简承渊）当地时间12 日，一场别开生面的“第 22 批赴泰国际中文教育志愿者离任欢送大会”在云端圆满举行。此次活动由中国教育部中外语言交流合作中心牵头组织，以 “中泰一家亲，共筑文化桥” 为主题，借助互联网打破空间限制，让中泰两国的领导嘉宾、师生们齐聚线上，为828名即将离任的赴泰国际中文教育志愿者送上深深的感谢与美好的祝福。

今年意义非凡，正值中泰建交50周年。目前，中国教育部已向世界150多个国家和地区派出近7万名国际中文教育志愿者，其中仅泰国就有2万多人。而第22批赴泰国际中文教育志愿者，肩负着传播中华文化的使命，任教于泰国71府的527所学校。在过去10个月的志愿服务中，他们以饱满的热情和强烈的担当，成为中泰文化交流的坚实桥梁与友好使者。

欢送会在庄重而温馨的氛围中拉开帷幕。泰国副僧王颂德通猜、泰国教育部部长蓬普·奇措、泰国高等教育、科研与创新部副部长素帕猜·寨萨木、中国驻泰国大使韩志强、中国教育部中外语言交流合作中心主任郁云峰等重要领导嘉宾纷纷通过视频发表致辞。

郁云峰向离任志愿者表达了亲切问候，高度肯定了他们为泰国中文教育所作出的卓越贡献，赞扬了他们身上的青春朝气与责任担当，并鼓励他们继续做中泰友好的积极推动者。

韩志强指出，中泰两国情谊深厚，是好邻居、好亲戚、好伙伴。自2003年中国政府启动赴泰国际中文教育志愿者项目以来，已有2万余名志愿者来泰工作。他们凭借专业素养和敬业精神，赢得了泰国学生的喜爱和学校的认可，展现了新时代中国青年的良好风貌，不仅传授中文和中国文化，更播撒下中泰友好的种子。韩志强还感谢各方对志愿者项目的支持，并强调中泰建交50周年是重要里程碑，相信泰国中文教育事业将不断发展。

蓬普·奇措在致辞中祝贺第22批828名赴泰国际中文教育志愿者圆满完成教学任务。他提到，今年是中泰建交50周年，国际中文教育志愿者服务项目从2003年持续至今，是中泰教育领域广泛合作的重要体现。蓬普·奇措感谢志愿者们一年来的辛勤付出，以及中外语言交流合作中心、中国驻泰大使馆等各方的支持，并祝愿志愿者们身体健康、事业有成、旅途平安。

素帕猜·寨萨木代表泰国高等教育、科研与创新部，对志愿者们表示诚挚谢意。他指出，自2006年以来，中外语言交流合作中心与泰国高等教育、科研与创新部密切合作推进中文教育志愿者项目，取得了显著成效。这一项目是泰中教育合作的成功典范，提升了泰国学生的中文能力，促进了文化交流，也助力泰国提升教育国际标准。他感谢各方对项目的支持，向志愿者们致以崇高敬意，并祝愿他们未来取得更大成就，期待未来的志愿者继续为中泰友谊贡献力量。

颂德通猜见证了赴泰志愿者项目20多年的发展。他表示，自2003年起，中国教育部向泰国派遣的志愿者人数不断增加，教学范围不断扩大，还提供了各教育阶段的奖学金支持。颂德通猜对即将回国的志愿者们表达了衷心感谢，坚信他们的付出将被铭记，祝愿大家平安回国，期待再次访泰。

任教于娜瓦蜜皇后中学的志愿者陈雪飞作为代表分享了感言。她回顾了在泰国的难忘经历，深刻体会到语言与文化的交融。她代表全体志愿者向泰国教育部门、语合中心、泰方学校以及驻泰大使馆表达了诚挚感谢。

活动中，还进行了 “云表彰” 环节，从137名参与评优的志愿者中评选出80名优秀志愿者，并颁发电子荣誉证书。同时播放的《瀚宇之花绽放》视频，记录了志愿者们的精彩瞬间，令人感动。

此次线上直播离任欢送会，不仅是对第22批赴泰国际中文教育志愿者辛勤付出的肯定，更是中泰友谊在数字化时代的生动体现。愿这些志愿者们在未来的道路上继续发光发热，为中泰文化交流与国际中文教育事业作出更多贡献。

(责编：王禹蘅、杨牧)