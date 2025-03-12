人民网内罗毕3月11日电（记者黄炜鑫）肯尼亚农业协会2025埃尔多雷特国家展览会日前举行。展览会以“促进气候智慧农业与可持续经济发展”为主题，包括莫伊大学在内的多家大学、机构、公司参展。莫伊大学孔子学院受邀设置展台并进行时装秀演，助力莫伊大学赢得“最佳大学展位”等7个奖项。

展览首日，由15名孔子学院学生演绎的时装秀引发热烈反响。模特们身着中肯青年共同设计的服饰登台，这些服饰配色大胆，既具非洲风情，又承载了中国设计师的思考，非洲传统串珠饰品巧妙化作几何纹样，装牛奶的容器也成为服装上的手绘图案。这些来自“融·荣”中肯文创艺术联合设计大赛的作品，由非洲青年提供素材激发灵感，中国年轻的设计师们用新的视角将其呈现，现场观众被其吸引，纷纷举起手机记录精彩瞬间。

“这些衣服我都很喜欢，它们鲜艳的色彩还有上面的图案看起来很酷。”大三学生布莱恩说，“这其实是我第一次走秀，但我好像发现了自己从前不知道的天赋，我还希望有更多机会能让我在T台上继续表现自己。”

目前，“融·荣”大赛已成功举办两届，是莫伊大学孔子学院致力于特色化建设的重要成果。

“写毛笔字体验很神奇！”肯尼亚农业和畜牧业发展部常务副部长保罗·罗诺博士在孔子学院文化体验区饶有兴致地握笔蘸墨，完成一个工整的“春”字临摹。相邻展台，剪纸、拓印等传统技艺吸引众多当地民众参与，中肯文化元素在欢声笑语中自然交融。

展区另一侧，中资企业带来的绿色科技产品同样备受关注。太阳能照明设备、电动摩托车等展品前围满咨询者。“文化+科技”的双重呈现，让参观者直观感受到人文交流与技术合作对可持续发展的协同作用。

“从语言教学到文化互鉴，我们始终致力于搭建民心相通的桥梁，为地方经济可持续发展注入文化动能。”莫伊大学孔子学院中方院长范秀华表示，此次联合参展创新采用“文化+科技”模式，既展现传统智慧，又分享发展经验。

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