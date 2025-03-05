人民网北京3月5日电 （记者周雨）2025年全国两会在北京拉开帷幕。秘鲁驻华大使巴拉雷索在接受人民网记者采访时表示，中国全国两会不仅是增进民生福祉、助力经济发展的重要平台，更是倾听各界声音、彰显中国发展活力的关键窗口。

秘鲁驻华大使巴拉雷索。秘鲁驻华大使馆供图

巴拉雷索表示，科技创新、绿色发展、能源转型以及民营经济发展是他在两会期间重点关注的议题。他指出，中国在人工智能、5G、半导体、新能源等前沿领域不断突破，成果斐然。特别是在可再生能源发电和电动汽车领域，中国已站在世界前列，积累了丰富经验。秘鲁希望借鉴这些经验，加速本国能源的绿色低碳转型。

“我们十分期待与中国在充电基础设施建设、锂电池开发等方面展开深度合作，这对秘鲁推广新能源汽车、实现交通领域绿色发展至关重要。”巴拉雷索还特别提到，中国提出的2060年前实现碳中和的目标，为秘中两国在绿色产业领域创造了广阔的合作空间。在绿色氢能生产、太阳能和风能项目上携手共进，将成为推动秘鲁能源转型的关键力量。

巴拉雷索高度赞扬中国在科技创新引领产业创新发展的成就。他说，中国大力发展人工智能技术，并将其应用于物流领域，通过智能分析，实现了物流流程的自动化和智能化。这些创新成果为秘鲁在采矿、农业和运输等关键部门的发展提供了解决方案，有助于秘鲁相关部门降低成本、提高效率。同时，他期待两国在技术教育领域加强合作，通过学术交流、与中国科技企业联合开展培训项目等形式，为秘鲁培养更多人工智能领域的专业人才，提升秘鲁的科技竞争力。

今年政府工作报告中提出，大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求。对此，巴拉雷索表示，秘鲁的蔓越莓、葡萄、牛油果等农产品深受中国消费者喜爱，随着中国消费市场的持续扩大，秘鲁产品在中国的发展前景十分广阔。

此外，巴拉雷索还提到，运营已满三个月的钱凯港为秘鲁产品进入中国市场提供了更为便捷的通道，航线开通后，秘鲁到中国的海运时间大幅缩短至23天左右，极大提升了秘鲁产品的市场竞争力。未来，秘鲁企业将紧抓这一机遇，丰富出口产品种类，积极参与进博会、服贸会和广交会等重要展会，同时充分利用社交媒体平台加强品牌推广，进一步赢得中国消费者的信赖。

2025年是“十四五”规划的收官之年。展望下一个五年，巴拉雷索认为，秘中两国应进一步巩固双边关系，携手开拓新的合作机遇。他强调，秘中两国拥有稳固的全面战略伙伴关系，未来将在亚太经合组织、中拉论坛等国际平台上加强协作，共同为推进全球绿色可持续发展贡献力量。

(责编：王禹蘅、杨牧)