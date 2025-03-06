300多家中企亮相2025年世界移动通信大会——

本报记者 颜 欢 许海林

2025年世界移动通信大会上，参观者体验中国企业推出的智能电吉他。

本报记者 颜 欢摄

3月3日至6日，2025年世界移动通信大会在西班牙巴塞罗那会展中心举行，全球2800余家参展商参展。本届展会以“汇聚·连接·创造”为主题，重点关注5G演进和人工智能，探讨二者相互赋能、深度融合等议题，同时聚焦移动通信领域最新技术和趋势。展会期间，300多家中国企业展示了全系列、全场景的产品解决方案以及智能手机等个人终端产品，吸引众多观众观摩体验。

在荣耀中心展示台上，智能体推荐并预订餐厅、识别检测视频通话对象是否被“深度伪造”等互动项目，吸引很多人前来体验；只有鼓槌而无需实体鼓的“空气架子鼓”，用体感技术和先进算法捕捉用户在空中模拟敲击鼓面和踩踏踏板的动作，并将这些动作转化为音乐信号；以构建智能生态链为特色的小米，今年致力于把大型家用电器推向国际市场，让人们在新款汽车上就可以控制家里的所有智能家居产品。

联想公司带来了两款充满想象力的产品：一个是可以将13英寸笔记本屏幕纵向扩展至18.1英寸的外折屏电脑，另一个是把“光合作用”概念植入电脑的超轻薄太阳能笔记本概念机，通过配备高效太阳能电池板，实现吸收光照20分钟，能看视频一小时的高效能量转换。在一旁等待许久、跃跃欲试的印度自媒体人穆罕默德·鲁赫兹赞叹：“未来感十足！”

信息通信技术和人工智能技术的深度融合，给人们工作和生活带来巨大变化。记者在科大讯飞展台租借了一台实时翻译机，并使用它采访了法国科技媒体“安卓锋评”栏目主编皮埃尔·古皮尔。翻译机快速将记者的中文问题翻译给古皮尔，又将他的法文回答流畅翻译成中文。“对于我们科技类媒体而言，中国企业、中国产品每年都非常令人期待。”他说。

在华为展区，远程操控自动驾驶车辆的体验项目前排起长龙。体验者坐在位于巴塞罗那的驾驶舱内，就可以操控远在1万多公里外中国东莞华为松山湖园区内的无人车启动。随着人工智能算法、5G连接和传感器的能力增强，自动驾驶技术日臻成熟，应用场景正逐步扩大。无论是无人驾驶救援车还是远程驾驶矿车等，都有效提高了相关工作的安全性。

“除了提供通信服务，信息通信技术还能干些什么？这是现在5G—A技术正在解决的问题。”中兴通讯股份有限公司高级副总裁王翔表示，4G技术解决了通信带宽的问题，5G正助力实现物联网和工业物联网，6G则向通感一体、通智一体、空天一体的更高处探索。

在中兴展区，工作人员向观众介绍了信息通信技术助力智慧口岸建设的一个案例。位于中越边境的云南田蓬口岸，依托中兴通讯数字星云打造的大数据平台，人员通关实现“一次申报、一次查验、一次放行”，平均通关时长从20分钟缩短至5分钟以内。5G—A口岸全域智能安防体系取代传统的人工巡检，有效提升了口岸异常情况响应效率、巡检效率。

“更加开放、智能的同时，也更可持续、更具人文关怀，我想这是信息通信技术发展带给人们的惊喜。”中欧数字协会主席路易吉·甘巴尔代拉表示，通信技术发展的落点应是让世界更美好，全球合作有助于加速技术进步、推动包容性和可持续发展。

采访临近结束时，记者被一阵阵欢快的笑声吸引。原来，在中国蛇年春节联欢晚会上表演舞蹈的宇树机器人，也来到了“世界移动之都巴塞罗那”的主展台。在工作人员的操作下，机器人向观众展示了踢足球、握手、走向座位并精准坐下等“技能”，赢得现场观众的阵阵掌声。

“通过这款领先全球的人形机器人，我们希望展示更多的可能性。”巴塞罗那世界移动通信基金会首席信息官爱德华·马丁向记者介绍，例如看护机器人能为社区里的空巢和独居老人营造安全、温馨的居家养老环境，还能在更多场景替代重复性、高风险和高强度的工作。“中国在通信技术和人工智能领域已经走在了世界前列，为未来社会打造更包容的数字基础设施，这是所有人的期待。”马丁说。

（本报西班牙巴塞罗那3月5日电）

《 人民日报 》（ 2025年03月06日 17 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)