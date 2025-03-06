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中国空军八一飞行表演队进行适应性训练 完成泰国首场飞行

2025年03月06日10:27 | 来源：人民网-国际频道
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中国空军八一飞行表演队进行适应性训练。人民网记者 白元琪摄
中国空军八一飞行表演队进行适应性训练。人民网记者 白元琪摄
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人民网曼谷3月5日电 （记者白元琪）3月5日上午，应邀赴泰国参加中泰建交50周年暨泰国空军成立88周年庆祝活动的空军八一飞行表演队，在泰国廊曼机场顺利完成首场适应性训练，为即将到来的正式飞行表演做好充分准备。

泰国中华总商会、潮州会馆、泰国中国和平统一促进总会、泰国福建社团联谊总会、泰国四川会馆暨川渝总商会、泰国华人青年商会等多个社团的代表约150人出席并观看了表演。

当地时间上午11时许，6架歼-10表演机依次滑出停机坪，在跑道上列阵待命。随着指令下达，第一批3架歼-10表演机以三角箭形编队率先升空，随后第二批3机紧随其后，在空中迅速完成六机集结。

20多分钟的训练中，六机编队横滚、利剑回环、四机垂直开花等高难度动作连贯上演，20余个动作精彩纷呈，飞行员通过精准操控，展现出歼-10战机的优越机动性能与编队协同水平。此次训练中的拉烟配色也别出心裁，选用了红、白、蓝三色与金色的彩烟设计，既呼应泰国国旗元素，又象征“中泰金色友谊50年”。

在现场观看表演的泰国福建会馆理事长苏承志向记者表示，能够在异国他乡看到祖国空军进行飞行表演，感到非常激动，也非常自豪，很期待正式飞行表演，相信一定会更精彩！

飞行表演结束后，八一飞行队飞行员向泰国华侨华人赠送纪念海报，并在海报上亲笔签名，以此表达友谊与祝福。

据介绍，这是我空军八一飞行表演队第12次执行海外飞行表演任务，也是10年后再赴泰国进行飞行表演。随着适应性训练圆满完成，八一飞行表演队将于3月7日、8日为观众呈现视觉盛宴，以“十年之约、友谊之旅”续写两国友谊新篇章。

(责编：贾文婷、杨牧)分享让更多人看到

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