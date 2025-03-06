人民网堪培拉3月6日电 （记者陈效卫）3月5日，中国援所罗门群岛马莱塔省奥基公路项目举行奠基仪式。所总理马内莱、马莱塔省省长阿希拉瓦、所基础设施部部长梅兰加等多名内阁部长和议员以及中国驻所大使蔡蔚鸣、项目工程总承包企业中国土木工程集团南太平洋有限公司总经理梁庆等出席。

马内莱总理代表所政府感谢中国政府的无私援助，高度评价两国建交以来双边合作取得的亮眼成果，表示中国援所奥基公路项目是两国共同致力于进步、发展和友谊的象征，充分展现两国友好关系的强大力量。所方愿同中方携手努力，建设更多造福人民的基础设施项目，开创两国关系更美好的未来。

所基础设施部部长梅兰加表示，中国援所奥基公路项目建成后将改善当地基础设施，提升当地民众的生活质量，对所持续建设和完善交通网络具有示范意义。他呼吁马省民众积极支持项目建设，共建更强大、更安全的未来。

马莱塔省省长阿希拉瓦表示，中国援所奥基公路项目不仅是促进当地经济社会发展的致富之路，还是一条帮助当地民众融入现代化、迈向更美好生活的幸福之路，更是通过合作共赢的伙伴关系深化共建“一带一路”合作的光明之路。马省政府和人民对所中两国兄弟友谊深感自豪，将积极支持所政府促进所中友好合作，期待与中国在经贸、农业、渔业、旅游、教育、卫生等各领域开展全方位合作，促进共同发展。

蔡蔚鸣大使在演讲指出，奥基公路项目是中国援助所罗门群岛的最新举措，也是中所两国开展共建“一带一路”合作的最新成果，体现了中国对所罗门群岛特别是马莱塔省经济社会发展的坚定支持。希望所政府和马省人民积极支持项目建设，配合施工企业推进相关工程，造福马省人民。中方愿同所方继续开展共建“一带一路”合作，构建中所命运共同体。

中国土木工程集团有限公司援外部副总经理兼中国土木工程集团南太平洋有限公司总经理梁庆强调，中土深耕南太平洋基础设施建设20余年，在多个国家完成众多项目，也为所罗门群岛建设了多个关键工程，如国家体育场、国立大学潘纳提纳校区、蒙达机场航站楼等。对于援奥基公路项目，中土将以最高标准建设，与各方紧密合作，创造当地就业与培训机会。梁庆代表公司感谢所方信任与支持，期待项目助力当地发展，也期望未来继续深化合作。