人民网北京12月29日电（记者曲颂）12月29日上午8时，2024上合昆明马拉松在云南海埂会堂前启动。上合组织秘书长张明出席起跑仪式并致辞。上合组织各国使节，成员国、观察员国、对话伙伴国嘉宾、云南省政府领导等代表出席起跑仪式。

2024上合昆明马拉松由上海合作组织秘书处、云南省人民政府指导，中国田径协会认证，云南省体育局、云南省人民政府外事办公室、昆明市人民政府主办，中共昆明市委宣传部、昆明市教育体育局、昆明市文化和旅游局、昆明市人民政府外事办公室承办，云南上合文化体育有限公司执行。

本届上合昆明马拉松以“跑出新高度，追梦彩云南”为主题，赛事规模重磅升级，参赛人数创历史新高，共有来自34个国家和地区的2.6万名跑者获得比赛资格，参加马拉松、半程马拉松、上合跑、亲子跑四个组别的比赛。

赛事的起终点延续前八届传统，依然设置在云南海埂会堂。这里南临风光秀丽的滇池、北靠底蕴深厚的昆明历史城区，西眺著名风景名胜区西山，南望呈贡新区。这条全长42.195公里的赛道，途径海埂大坝、云南民族村、滇池国际会展中心等昆明标志性景观，被誉为“最美赛道”，跑者们一路畅跑，享受运动的快乐，同时一路领略昆明的城市风貌和自然美景。比赛期间，选手们不仅展现了卓越的运动风采，更以实际行动维护赛道整洁，为赛事增添了一道亮丽的风景线。

上午10时许，历经两个多小时的角逐，来自埃塞俄比亚的塞博卡·内古塞·埃雷和韦尔特杰·亚德尼·阿莱玛耶胡分别获得全马男女组冠军。中国选手王超和吴洪娇分别获得半马男女组冠军。

作为本年度中国田径协会认证的最后一个比赛，此次赛事为全年的马拉松活动画上了一个圆满的句号。

上合昆明马拉松是由上海合作组织于2016年发起的品牌赛事，今年已是第九届。赛事受到各上合组织国家和广大马拉松爱好者的一致好评，并先后获得中国田协铜牌赛事、金牌赛事，世界田联铜标赛事、世界田联银标赛事以及世界田联精英标牌赛事称号。

9年来，上合昆明马拉松以构建 “人类命运共同体” 为理念， 秉承 “上海精神”、传播 “上合声音”、书写 “上合之合”、延续 “爱与和平”。它既是体育精神与“上海精神”完美融合的体育盛事，也是云南省、昆明市主动融入和服务国家战略全局，加强与上合组织国家人文交流的文化盛事。