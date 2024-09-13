本报记者 强 薇

“绿色发展是新时代现代化的鲜明标识。”习近平主席日前在中非合作论坛北京峰会开幕式上发表主旨讲话，提出“要携手推进生态友好的现代化”，表示中方愿帮助非方打造“绿色增长引擎”，缩小能源可及性差距，坚持共同但有区别的责任原则，共同推动全球绿色低碳转型。非洲各界人士认为，非中携手合作，必将实现生态友好的现代化愿景。

“非洲希望实现可持续的绿色工业发展，中国是这一过程中合适的伙伴”

“我们欢迎中国—非盟能源伙伴关系发挥积极作用，中方将支持非洲国家更好利用光伏、水电、风能等可再生能源，进一步扩大在节能技术、高新技术产业、绿色低碳产业等低排放项目的对非投资规模，助力非洲国家优化能源结构和产业结构发展，发展绿氢和核能。”本次峰会通过的《关于共筑新时代全天候中非命运共同体的北京宣言》郑重宣告。

肯尼亚总统鲁托表示，绿色发展是非洲实现可持续发展的必然选择。中国在开发新能源方面有先进技术，双方可以优势互补，希望两国在该领域实现合作共赢。

“推广可再生能源至关重要，有助于减轻经济生产活动对气候造成的影响。”几内亚比绍总统恩巴洛说，“和中国合作对于几内亚比绍而言是巨大的机遇，助力我们拥抱可持续发展的未来。”

联合国秘书长古特雷斯表示，中非合作将推动可再生能源革命，成为非洲“粮食体系和数字互联关键转型的催化剂”。

中非合作论坛北京峰会工业化和农业现代化高级别会议同样聚焦绿色发展。中国将继续向非洲提供新能源技术和产品，支持非洲能源转型，提升环境可持续和气候韧性发展能力，引发与会非洲政要的强烈共鸣。“非洲希望实现可持续的绿色工业发展，中国是这一过程中合适的伙伴。”南非总统拉马福萨表示，“我们希望和中方共同落实习近平主席提出的携手推进现代化十大伙伴行动，打造更加联通、繁荣、和平的非洲。”

“共同建设繁荣、可持续、包容的未来”

在本次峰会开幕式上，习近平主席宣布，中方愿在非洲实施30个清洁能源项目，建设气象早期预警业务平台，开展防灾减灾救灾和生物多样性保护合作。设立中非和平利用核技术论坛，共建30个联合实验室，开展卫星遥感、月球和深空探测合作，助力非洲实现绿色发展……一系列实实在在的合作项目和行动计划，展现中国助力非洲国家实现绿色转型和可持续发展的决心。

加纳总统阿库福—阿多表示：“绿色发展不是‘选项’而是‘必选项’。中国的绿色发展经验对非洲而言非常宝贵。相信通过技术、投资、创新领域的合作，我们有望共同建设繁荣、可持续、包容的未来。”摩洛哥首相阿赫努什表示，摩中两国合作潜力巨大，“摩洛哥希望发展电动汽车、绿色氢能等未来产业，希望学习中国的先进经验。”

绿色发展离不开科技和人才支撑。中国通过实施“绿色丝路使者计划”和“中非绿色创新计划”已为非洲国家培训1500多名学员，为环境管理、污染防治、绿色经济、应对气候变化等方面提供技术支撑。《关于共筑新时代全天候中非命运共同体的北京宣言》宣布：“我们支持发挥中非环境合作中心、中非海洋科学与蓝色经济合作中心和中国—非洲地学合作中心作用，促进‘中非绿色使者计划’‘中非绿色创新计划’‘非洲光带’等项目实施。”

埃及贝尼苏韦夫大学政治学教授纳迪娅表示：“埃及正在努力推动可再生能源的使用，而中国在清洁能源技术和绿色发展方面的经验和支持，将有助于我们加速实现这一目标。”埃塞俄比亚创新技术部部长贝莱特·莫拉表示，中国在两国科技交流过程中秉持互利共赢的合作精神，埃塞俄比亚向中国学习优秀经验，改善了本国民生。

“增强可持续发展能力，共同守护美好家园”

根据《中非合作论坛—北京行动计划（2025—2027）》，中方将同非洲国家开展应对气候变化领域知识产品共享，加强气候变化、环境治理等领域能力建设合作和联合研究；双方将致力于建立健全绿色低碳循环发展经济体系，深化绿色发展交流合作，积极参与全球环境气候治理，共同构建人与自然生命共同体。

截至目前，“一带一路”绿色发展国际联盟已吸引170多家合作伙伴加入，其中包括7个非洲国家的生态环境管理部门；中国已与17个非洲国家签署了19份应对气候变化南南合作谅解备忘录；2021年至今，中国参与建设了120多个非洲气候项目。

埃及总理马德布利说，始建于2008年的中埃·泰达苏伊士经贸合作区已经吸引涉及新型建筑材料、高低压设备和机械制造等行业的众多企业入驻，未来有意吸引新能源和绿色低碳发展项目。“绿色合作是非中共建‘一带一路’、共同践行全球发展倡议的重要领域之一。非中双方在共建‘一带一路’、中非合作论坛框架下深化绿色合作，有助于增强可持续发展能力，共同守护美好家园。”埃塞俄比亚总理办公室宏观经济顾问盖塔丘表示。

现代化是中国和非洲国家共同的追求，携手推进生态友好的现代化，中非合作前景广阔。塞内加尔瑞萨姆集团总经理比拉希姆·迪奥普表示：“通过与中国的合作，我们用更加绿色、高效的方式促进国家工业化。”

（本报记者王远、刘玲玲、崔琦、黄培昭参与采写）

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(责编：牛镛、岳弘彬)