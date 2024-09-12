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携手推进多元包容的现代化（中非共逐现代化之梦）

——习近平主席主旨讲话为深化中非合作指引方向④

本报记者 王 迪 李欣怡 龚 鸣
2024年09月12日05:58 | 来源：人民网－人民日报
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　　“实现物质文明和精神文明协调发展是现代化的崇高追求。中方愿同非方密切人文交流，在现代化进程中倡导不同文明相互尊重、包容共存，共同推动全球文明倡议结出更多硕果。”习近平主席日前在中非合作论坛北京峰会开幕式上发表主旨讲话，提出“要携手推进多元包容的现代化”。

　　非洲大陆，人类文明的摇篮；中华文明，世界上唯一延绵5000多年而从未中断的文明。中非从各自的古老文明和发展实践中汲取智慧，深化文明互鉴，将为中非携手推进现代化，共筑新时代全天候中非命运共同体提供新机遇、注入新动能。

　　携手落实全球文明倡议

　　习近平主席郑重宣布中非携手推进现代化十大伙伴行动，“文明互鉴伙伴行动”居于首位。促进中非文明交流互鉴、交融共存，将为中非合作提供更深厚的精神滋养。

　　习近平主席提出的全球文明倡议，为中非深化文明对话共同行动注入生机活力。“我们愿携手落实全球文明倡议，加强文明交流，促进民心相通。”峰会通过《关于共筑新时代全天候中非命运共同体的北京宣言》如此强调。非方高度评价中方在联合国提出的“文明对话国际日”决议，愿共同倡导尊重文明多样性，弘扬全人类共同价值，重视文明的传承和创新，积极推动人文交流与合作。

　　“高度赞赏并积极支持习近平主席提出的全球文明倡议”“愿同中方共同倡导全人类共同价值，支持各国探索符合本国国情的现代化道路”“愿共同落实全球文明倡议，进一步扩大人文交流，深化民间友好，增进民心相通”……峰会期间，来自非洲国家的声音，传递出对非中共同落实全球文明倡议、推进多元包容的现代化的共同期待。

　　中非携手落实全球文明倡议，加强文明交流互鉴。中国向非洲国家提供了近2万个政府奖学金名额，培训了1万多名各类短期学员，推动中非68所高校和职教学院“结对子”。中非学者联合发表“中非达累斯萨拉姆共识”，凝聚全球南方现代化发展理念共识。

　　塞内加尔总统法耶说，非中合作建立在对不同文明平等对待、致力于互利共赢、团结合作等共同价值观的基础上。“非洲和中国给世界带来了丰富多彩的文化，我们也有着不同的治理经验。”津巴布韦总统姆南加古瓦表示，非洲和中国通过互相学习、取长补短，可以加快工业化和现代化进程，助力推动构建人类命运共同体。

　　加强治国理政经验交流

　　现代化道路的探索，离不开思想和理念的指引，离不开知识和经验的分享交流。习近平主席在本次峰会上宣布，中方愿同非方打造中非治国理政经验交流平台，设立中非发展知识网络和25个中非研究中心。依托非洲领导力学院培养治国理政人才，邀请1000名非洲政党人士来华交流，深化双方治党治国经验交流。

　　峰会期间，在中非领导人之间频密的双边会晤中，加强治国理政经验交流成为高频词，也成为会场内外热议的话题。

　　“习近平主席领导中国取得巨大发展成就，中国发展的先进理念和成功经验对于几内亚是宝贵的借鉴”“刚方钦佩习近平主席的卓越领导力，希望学习借鉴中国成功经验，将中国作为最优先合作伙伴，不断深化友谊和各领域务实合作”“坦方愿用好尼雷尔领导力学院，同中方深化党建培训和治国理政经验交流，不断扩大各领域务实合作”……非洲国家领导人纷纷表达了这样的意愿。

　　在中非合作论坛北京峰会治国理政高级别会议上，与会人士围绕“加强治国理政经验交流，探索现代化发展路径”展开讨论。中国式现代化取得的巨大成就、展现的光明前景，深深吸引广大非洲国家。赤道几内亚总统奥比昂表示，通过不断加强治国理政经验交流、深化文明互鉴，一道探索实现现代化的路径，非中一定能够增进相互理解，为携手推动构建人类命运共同体贡献力量。

　　不少来华参加峰会的非洲国家领导人，借此机会前往中国各地参观访问，感受中国式现代化的生动实践。中非共和国总统图瓦德拉曾到访陕西梁家河村，深入了解当地脱贫攻坚实践，还曾多次组织内阁成员观看中国的政论专题片《将改革进行到底》。此次，他访问了山东、重庆和天津。“我亲身领略了中国式现代化的成就，这些都是习近平新时代中国特色社会主义思想的实践成果。我愿不断学习借鉴中方成功理念经验。”图瓦德拉说。

　　厚植中非友好事业的社会基础

　　习近平主席在主旨讲话中提出“人文交流伙伴行动”，表示中方愿同非方深入推进“未来非洲职业教育”计划，共建工程技术学院，建设10个“鲁班工坊”。重点面向非洲妇女和青年，提供6万个研修名额。共同实施中非“文化丝路”计划和“广电视听创新合作计划”。双方商定将2026年确定为“中非人文交流年”。

　　布隆迪国民教育与科研部部长弗朗索瓦·哈维亚里马纳说：“‘十大伙伴行动’将促进非中双方共赢。很多布隆迪学生赴华留学深造后能力得到提升，这是布中双方密切人文交流的例证。相信人文交流伙伴行动将进一步加强这一联系。”

　　“我期待这种合作能为非洲青年赋能。”曾多次到访中国的非洲大学联盟秘书长奥卢索拉·奥耶沃勒对“人文交流伙伴行动”寄予厚望。

　　峰会期间，中国与多个非洲国家签署广播电视、文化遗产、新闻媒体、旅游等领域合作文件。中非将进一步扩大教育、科技、卫生、旅游、体育、青年、妇女、智库、媒体和文化等领域交流合作，厚植中非友好事业的社会基础。

　　9月6日，中国—非洲—联合国教科文组织教育和文化遗产保护合作对话会在京开幕。科特迪瓦副总统科内、毛里求斯副总统博塞仁等外方嘉宾出席并致辞，表示愿携手提高教育合作水平，促进文化遗产保护事业发展，更好造福非中人民。

　　刚果（布）总统萨苏说：“多年来，非洲国家与中国并肩前行。基于相似的历史和价值观，非洲和中国越走越近。非中增进相互了解，有助于深化各领域合作。双方要进一步扩大共识，加强非中人民友谊，推动合作共赢。”

　　当前，中国正坚定不移以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业，非洲也正朝着非盟《2063年议程》描绘的现代化目标稳步迈进。中非深化文明交流互鉴，携手推进多元包容的现代化，必将掀起全球南方的现代化热潮，为人类文明发展进步提供不竭动力。 

　　（本报记者宦翔参与采写）

　　《 人民日报 》（ 2024年09月12日 02 版）

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(责编：岳弘彬、牛镛)

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