崔译戈 周琳佳 宋歌

“希望你们学好专业知识，赓续传统友谊，投身两国合作，讲好中非友好故事，为推动构建高水平中非命运共同体作出更大贡献。”1月17日，国家主席习近平复信北京交通大学肯尼亚留学生及校友代表，鼓励他们继续为中肯和中非友好事业发光发热。

“收到习近平主席回信时，我们感到非常惊喜。”谈起收到习近平主席复信，参与写信的北京交通大学肯尼亚籍留学生阿布记忆犹新。他对人民网记者说：“对于我们所有人来说，这是一个特殊的时刻，包括已经回到肯尼亚的同学，我们都深感荣幸与骄傲。”

北京交通大学肯尼亚籍留学生阿布接受人民网采访。人民网记者 周琳佳摄

2015年12月，习近平主席在中非合作论坛约翰内斯堡峰会上提出中非“十大合作计划”。在此框架下，2016年，中国交通建设股份有限公司、中国路桥工程有限责任公司联合北京交通大学发起“一带一路”国际人才联合培养肯尼亚项目。目前，已为肯尼亚乃至东非区域铁路运输行业输送近百名管理人才。不少项目毕业生回到肯尼亚，学以致用，投身肯尼亚现代化建设。

“我跟我的同学们都受益于共建‘一带一路’倡议。”共同参与写信的北京交通大学土木工程系肯尼亚籍留学生卡里乌表示：“写信给习近平主席，是为了表达我们的感激之情。”

在寄给习近平主席的信中，卡里乌和他的同学们附上了一张蒙内铁路的火车票，希望习近平主席能来体验蒙内铁路的优质服务。

蒙内铁路是中肯共建“一带一路”旗舰项目和成功典范，连接肯尼亚东部港口城市蒙巴萨和首都内罗毕。它是肯尼亚独立以来建设的首条现代化铁路，由中国路桥工程有限责任公司承建。

卡里乌2021年从北京交通大学本科毕业后，加入蒙内铁路项目，成为一名铁路工程师。2023年，为了家乡轨道交通实现更好发展，他第二次前往中国留学深造。

与卡里乌一样，在北京交通大学本科毕业后，阿布回到家乡，在蒙内铁路工作了一年，担任铁路信号工程师。在实际工作中，他深感需要进一步拓展知识面，于是又回到中国的母校深造，学习物流工程与管理专业。

北京交通大学肯尼亚籍留学生卡里乌接受人民网采访。人民网记者 周琳佳摄

5月31日，蒙内铁路迎来开通运营7周年。据统计，截至2024年5月底，蒙内铁路累计发送旅客1286.9万人次、货物3286.7万吨。据肯尼亚铁路局估算，蒙内铁路项目对肯尼亚国内生产总值贡献率超过2%。

“蒙内铁路令蒙巴萨到内罗毕的物流成本大大降低，也为当地创造了大量就业机会。”阿布说。

卡里乌则笑言：“这条铁路为所经之处的人们带去了幸福。”他表示，随着肯尼亚进出口货物需求增加，蒙内铁路提高了蒙巴萨港的利用率，进一步促进了肯尼亚经济的发展。

蒙内铁路这条“幸福路”不仅书写着阿布、卡里乌与中国的不解之缘，更是中国与肯尼亚携手同行现代化之路、助力非洲互联互通建设的缩影。2013年以来，中国企业已在非洲各国累计参与新建和改造铁路超过1万公里、公路近10万公里、桥梁近千座、港口近百个、输变电线路6.6万公里、骨干通讯网络15万公里。

相知无远近，万里尚为邻。

作为中肯人文交流的受益者和见证者，近年来，卡里乌深深感受到中肯两国合作更加紧密，人民友谊越来越深。

“像我这样的肯尼亚普通人，得到了来中国学习的机会。等回到肯尼亚，我可以将在中国学到的知识运用到建设中去，帮助我的国家变得更好。”卡里乌说。

9月4日至6日，2024年中非合作论坛北京峰会将举行，续写中非人民相知相亲的新故事。

“青年是国家的希望。”阿布说，他期望峰会能更多地聚焦教育、农业和经济等民生领域，并且特别希望在中非教育合作方面能取得更加丰硕的成果。

(责编：曹欣悦、杨牧)