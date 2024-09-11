新华社圣彼得堡9月10日电（记者安晓萌）9月10日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在圣彼得堡会见俄罗斯联邦安全会议秘书绍伊古。

王毅说，面对百年未有之大变局，中俄关系保持稳定健康发展势头，归根结底在于两国元首的把舵领航。今年以来，双方立足中俄建交75周年新起点，保持各层级交往，落实元首重要共识，进一步夯实中俄永久睦邻友好、全面战略协作、互利合作共赢的政治和社会基础。中方愿同俄方加强战略沟通，充分发挥中俄战略安全磋商机制和金砖安代会议机制作用，不断充实中俄关系战略内涵。

王毅表示，中方支持俄金砖轮值主席国工作，愿携手深化金砖国家互信合作，将金砖机制打造为新兴力量发声的主要渠道、“全球南方”团结协作的重要平台，不断开创“大金砖”合作新局面。

绍伊古表示，俄中保持高层往来，各领域合作富有成果，彰显了俄中战略协作的高水平。感谢中方对俄方担任金砖轮值主席国的支持，俄方愿继续同中方加强战略沟通，密切协调合作，确保下月举行的金砖国家领导人喀山峰会圆满成功。

双方表示将继续倡导和践行真正的多边主义。俄方强调支持中方出任上海合作组织轮值主席国，努力使上合组织更加高效务实、更富凝聚力，为变乱交织的世界注入更多稳定性。

双方还就乌克兰危机交换了意见。绍伊古介绍了俄方立场，欢迎中国和巴西联合提出“六点共识”，乐见这一共识得到国际社会广泛认可。王毅表示，中方在乌克兰问题上始终秉持客观公正态度，将继续致力于增进国际社会中的平衡客观理性声音，为早日停火止战、推动危机政治解决汇聚更多国际共识、积累必要条件。

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