“刚中双方情如兄弟，友谊牢固真挚，双边合作基于平等尊重和高度互信，实现了互利共赢”“马中两国人民拥有兄弟般情谊，双边合作真诚务实”“塞中友谊基于相互尊重、互利共赢，两国关系一直保持良好发展”……来华出席2024年中非合作论坛北京峰会的非洲国家领导人的话，体现了非洲国家与中国的深厚友谊，展现出非洲国家继续深化与中国的友好合作关系的良好愿望。

2013年3月，习近平主席访问非洲期间提出真实亲诚对非政策理念和正确义利观。在真实亲诚对非政策理念和正确义利观指引下，中国携手非洲国家在团结合作的道路上坚定前行，中非关系实现跨越式发展。

中非是真朋友、好朋友，中非关系贵在真诚友好、平等相待。中国是最大的发展中国家，非洲是发展中国家最集中的大陆，中非始终是休戚与共的命运共同体和合作共赢的利益共同体。中国对非洲合作的出发点始终是双方人民的根本利益，主线底色始终是真诚平等、互利共赢、公道正义、开放包容。

中国始终致力于以中国发展带动非洲发展，以中国式现代化促进非洲现代化。中非双方将共建“一带一路”倡议、全球发展倡议同非盟《2063年议程》及非洲各国发展战略有机对接，依托中非合作论坛平台共同实施“十大合作计划”“八大行动”“九项工程”，聚焦非洲工业化、农业现代化、人才培养等重点领域，推动中非合作向更高水平、更深层次、更宽领域发展。中国建立非洲农产品输华“绿色通道”，在杂交水稻、大豆、木薯、蔬菜、菌草种植等方面助力非洲实现粮食自主。坦桑尼亚桑给巴尔总统姆维尼表示，中国为非洲的发展作出了很大的贡献。

中非人民有着天然的亲近感，中非关系的根基和血脉在人民，中非关系发展更多面向人民。近年来，中非青年大联欢、智库论坛、联合研究交流计划等活动成功举行，“九项工程”框架下“人文交流工程”立项实施援刚果（金）艺术文化中心、阿尔及利亚歌剧院技术援助等项目，持续推动中非文明互鉴。“中非高校百校合作计划”、鲁班工坊等为非洲培养人才作出贡献。中非人民在交流合作中不断增进相互了解和友谊。肯尼亚《民族报》报道指出，中国在非洲得到越来越多民众的认可和支持，非洲民众“相信中国是致力于促进相互合作的可靠伙伴”。

中非始终以诚相待，不断开拓合作新的契合点和增长点，不断推动合作水平迈上新台阶。中国和非洲都处在快速发展过程中，只有保持相互认知不断与时俱进，在国际事务中不断加强磋商与协作，才能坦诚面对中非关系面临的新情况新问题，才能对出现的问题，本着相互尊重、合作共赢的精神加以妥善解决。中国发展中非关系没有私心杂念，只有真情厚谊；从不搞你输我赢的零和游戏，只有脚踏实地的真抓实干；从不开口惠无实的空头支票，只有以诚相待、言出必行的举措成果。非洲国家充分感受到中国发展中非关系的诚意，普遍希望深化与中国的各领域合作。

中非合作论坛不仅是推进中非务实合作的有效机制，也是南南合作的一面旗帜。以2024年中非合作论坛北京峰会为重要契机，中国将继续秉持真实亲诚对非政策理念和正确义利观，携手非洲共同奔赴现代化新征程，共筑高水平中非命运共同体，续写中非人民相知相亲友谊新篇章。

《 人民日报 》（ 2024年09月04日 05 版）

(责编：卫嘉、白宇)