2024“一带一路”媒体合作论坛于8月28日在四川省成都市举行。本次论坛由人民日报社、中共四川省委、四川省人民政府共同举办，主题为“深化媒体合作、促进共同发展”。来自76个国家191家媒体的200多位负责人和编辑记者、有关部门负责同志、专家学者和企业代表等与会。在论坛现场，江苏省苏豪控股集团有限公司党委书记、董事长周勇接受了记者采访。

记者：为落实共建“一带一路”倡议和巩固中国—中亚峰会成果，苏豪控股做了哪些工作？取得了哪些成果？

周勇：2023年5月19日，习近平总书记在首届中国—中亚峰会上发表题为《携手建设守望相助、共同发展、普遍安全、世代友好的中国—中亚命运共同体》的主旨讲话，中国同中亚国家携手推动丝绸之路全面复兴，倾力打造面向未来的深度合作，将双方关系带入一个崭新时代。2023年9月，许昆林省长率江苏省代表团在哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦考察访问，苏豪控股集团随团出访并和哈方、乌方企业签订合作意向书，江苏与中亚地区合作迎来前所未有的机遇和更加广阔的空间。为进一步贯彻落实共建“一带一路”倡议，按照《江苏省“十四五”高质量推进“一带一路”交汇点建设规划》，苏豪控股集团积极响应省委省政府工作部署，立足集团、面向江苏、服务全国，协助江苏省属企业和各地政企与中亚各国开展经贸合作和文化交流。今年上半年，苏豪控股集团对共建“一带一路”国家进出口120亿元，同比增长25%，占进出口总额近三分之一。在持续扩大双边贸易合作的基础上，集团加快推进一批中亚地区项目建设。一是搭建“一带一路”合作平台，落实中国—中亚峰会成果，在江苏省南京市高标准建设近3000平方米的“江苏中亚中心”，打造江苏省对接中亚五国及其他共建“一带一路”国家的枢纽平台；探索布局霍尔果斯前置仓等项目，打造集仓储、展销、报关、物流于一体的“前展后仓”展贸项目；在已设立阿拉木图中亚办事处的基础上，加快推动阿斯塔纳“中亚江苏中心”建设，打造江苏在中亚地区重要的经贸交流、跨境电商平台，新能源汽车销售、服务平台及农产品、矿产品交易平台，实现多元市场发展。二是畅通“一带一路”贸易通道，统筹全省中欧（亚）班列运营，稳定开行24条线路，连接80多个重要城市，拓展“中欧班列+海外仓”模式，打造苏州至欧洲、连云港至中亚等多条精品线路，构建“一带一路”互联互通网络。三是优化“一带一路”投资布局，完善海外供应链体系，投资建设3处自主运营海外仓、6家纺织服装生产加工企业、4家家电制造企业，为所在国相关产业发展既提供先进技术支撑，还带动超过5000个就业岗位。

记者：作为一家省属国企，苏豪控股“跨境电商+产业带”的模式，对江苏省开放型经济发展有什么帮助？

周勇：习近平总书记在首届中国国际进口博览会开幕式上的主旨演讲中强调，“加快跨境电子商务等新业态新模式发展”，在第三届中国国际进口博览会开幕式上的主旨演讲中指出，“中国将推动跨境电商等新业态新模式加快发展，培育外贸新动能。”2023年，中国跨境电商进出口达到2.38万亿元人民币，同比增长15.6%，比全国进出口增长速度高出15.4个百分点。跨境电商已然成为稳外贸的重要增量、调结构的重要抓手。江苏是制造业大省，也是开放大省、外贸大省，江苏各地多年来培育出众多优质特色产业带，如电动汽车、家纺、纺织、汽车配件等，是江苏外贸出口的重要支撑。2023年江苏省政府召开外贸工作会议暨跨境电商培训会，提出把制造业优势与跨境电商结合起来，发展“跨境电商+产业带”模式，即通过新一代信息技术、人工智能等，整合供应链上下游资源，推动产业带“抱团出海”，带动制造业转型升级，促进外贸提质扩量增效。“跨境电商+产业带”模式的强强联合，使江苏特色产业带和跨境电商相融共生，将助力更多企业逐梦外贸新“蓝海”，为江苏开放型经济发展注入更多新动能。

苏豪控股集团以“跨境电商+产业带”为基础，引导跨境B2C业务在提升核心竞争力基础上规模化扩展，成立江苏省属企业首家实体电商公司“苏豪云商”，牵头高校院所、金融机构等单位共建全省唯一的省级跨境电商工程研究中心，研发跨境电商“智云中台”和智慧供应链，“苏豪通9710”“弘途跨综”等数字化平台推广力度进一步加大，已与苏州市政府、连云港市政府和商务部国际贸易经济合作研究院签订相关战略合作协议，与南京市江北新区、玄武区、溧水区、南通市港闸经开区建立跨境电商合作伙伴关系，共同培育孵化数十家区域内创新型、标杆性跨境电商企业。同时，在1210、9610、9810等方面实现新突破，关注跨境B2B业务的合规纳统和增量拓展，同步推进跨境电商服务贸易的差异化创新。今年上半年，苏豪控股集团跨境电商同比增幅达115%，跨境电商出口占集团出口总额比重从去年底的2.6%提升至7月末的5.3%。

苏豪控股集团跨境电商进出口保持高速增长，与此同时，我们制定了两个5%的战略目标。即跨境电商在集团进出口规模的占比超过5%，集团跨境电商业务要占全省跨境电商体量的5%，成为全省跨境电商平台的龙头企业。苏豪控股集团具有深厚的基础，江苏省委省政府2023年7月份研究决定，推动5家省属贸易企业重组整合为“新苏豪”。“五根手指”攥成“一个拳头”带来的成效十分显著。去年苏豪控股集团实现营业收入1127亿元，是近年来最好成绩；今年上半年，集团实现营业收入超过610亿元，同比增长超过18%。学习贯彻党的二十届三中全会精神中央宣讲团在江苏宣讲，指出“省属贸易企业重组整合在全国创先进典型”。集团将加大对苏豪通“9710”“弘途跨综”等平台的持续研发投入力度，继续巩固并提升集团9710业务的增长势头，积极研究创新9610、9810和1210业务特点，形成均衡发展，学习借鉴部分创新型企业“小单快反”等柔性化经营模式，重点加强独立站建设和运营。建好用好苏新中心霍尔果斯前置仓，主动融入我省“跨境电商+产业带”建设，助力江苏更多具有高附加值的中间品、新能源汽车等大宗商品“触电上网”，直达全球。

记者：“江苏中亚中心”还将如何服务我国（江苏省）与中亚五国贸易、文化、人才等方面的发展？

周勇：中国商务部部长与哈萨克斯坦贸易和一体化部部长在2024年上合组织峰会前夕举行会谈。哈萨克斯坦贸易和一体化部部长阿尔曼·沙卡利耶夫指出，“与去年同期相比，哈萨克斯坦对江苏省的出口则增长了十倍以上。今年9月，南京市还将开设‘中亚—江苏’大型贸易中心。”乌兹别克斯坦撒马尔罕州州长图尔迪莫夫·埃尔金洪今年7月到访苏豪控股集团时，希望撒马尔罕州和集团加强桑蚕品种引进方面的合作，并在新能源汽车进口及售后、棉花和铜矿出口、电商平台建设、物流发展等领域寻求合作机遇。

苏豪控股集团将突出跨境电商培育、贸易合作、文化交流等功能，致力于把“江苏中亚中心”打造成为江苏省对接中亚五国及其他共建“一带一路”国家的枢纽平台，具有全球影响力、全国高站位、江苏品牌特色。建成后“江苏中亚中心”将聚焦五大主要功能：一是为江苏和中亚企业提供贸易对接、金融投资等服务，将与哈萨克斯坦贸易促进机构 QazTrade 密切合作，引进入驻一批中亚企业，深化贸易合作。二是展示中亚文化及风土人情，提供文商旅服务产品，推进多元文化交流，营造浓郁中亚风情氛围，打造为网红打卡地。三是以跨境电商赋能进出口贸易，依托中亚Kaspi、Ozon等本土跨境电商平台，推广中国优质产品；通过京东中亚馆、抖音等渠道，引进中亚优质消费品；同时，在中亚推广新能源二手车线上交易平台，实现线上线下融合发展。四是积极推进技术交流，为企业提供技术展示、交流空间，推动纺织、农业、汽配等技术相互赋能、共同发展。五是为企业提供展示优势产品和前沿创新成果的平台，促进业务洽谈合作。

以乌兹别克斯坦为例，乌兹别克斯坦曾是古丝绸之路的重要驿站，种桑养蚕历史悠久，如今是全球第三大茧丝绸生产国。集团的蚕桑种养技术优势明显，拥有完整的桑蚕茧丝绸产业链，生产的生丝达业内最高等级6A级，各类丝制品销往海内外，推动了蚕桑产业高质量发展。我们将以“江苏中亚中心”为枢纽平台，积极向乌兹别克斯坦塔什干州、卡什卡达里亚州、撒马尔罕州等州筛选输出自主培育的蚕桑优良品种，帮助引进集团桑蚕茧丝绸产业链先进技术及设备，开展种桑养蚕等技术培训，促成双方在技术、资源、市场方面优势互补，为服务共建“一带一路”做出新的更大贡献。（采访组：人民日报记者 齐志明、张明瑟，人民网记者 魏青成）

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