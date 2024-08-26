这是8月23日拍摄的缅甸蒲甘古城景色。新华社发（苗觉梭摄）

蒲甘古城坐落在缅甸中部平原的伊洛瓦底江畔，是一处欣赏佛教艺术和建筑的圣地。蒲甘古城于2019年被列入联合国教科文组织世界遗产名录。

新华社发（苗觉梭摄）