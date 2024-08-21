【厄立特里亚】菲克瑞

众所周知，中国与非洲大陆之间的联系可以追溯到几个世纪以前，跨越古老的文明和朝代。在过去的几十年里，中非交往的广度、深度和密度都有了很大的提高。

“一带一路”倡议就是中非互动不断深化、日益活跃的最生动体现之一。10多年来，“一带一路”倡议已稳步发展成为世界上最具影响力的倡议之一和重要的国际公共产品。“一带一路”倡议对非洲的影响已经十分巨大，尤其是在贸易和投资、创造就业、交通和基础设施等领域。不可否认，“一带一路”倡议正让非洲大陆变得更好。

首先，中非“一带一路”合作遵循了包括尊重、平等、团结和多边主义的基本原则。这些原则不仅有助于建立互信、加深理解，还有助于为富有成效的伙伴关系和积极成果奠定坚实基础。这与西方历史上对非洲采取的单边指令、居高临下、霸权主义和剥削的做法形成了鲜明对比。

“一带一路”倡议植根于包容性，旨在建立开放的世界经济和合作的全球社会。世界正面临着快速发展的变化和巨大的全球性威胁。各国必须消除壁垒，而不是建造分裂的围墙；必须共同建立以互补为基础的合作性综合框架，而不是诉诸贸易战或建立以排斥、孤立或保护主义为基础的权力集团；必须努力寻求“双赢”的解决方案，而不是零和博弈。

“一带一路”倡议不仅坚定地将发展定位为全球议程的核心优先事项之一，助力打造新的国际格局，而且还为非洲国家敞开了大门，带来了令人兴奋的机遇。它为非洲国家提供了更多的选择和信心，使非洲在与传统捐助方和西方主导的金融机构打交道时更多的平衡和灵活性。

“一带一路”倡议的与众不同之处还在于，它直接回应了非洲大陆的许多关键需求，因此对非洲意义尤为重大。例如，与中国的合作正在支持非洲解决其突出的基础设施瓶颈和资金短缺问题，从而帮助非洲在长期经济增长和可持续发展的道路上向前迈进。提高基础设施的质量和数量，不仅将使非洲国家更好开展更多的区域内贸易和国际贸易，还将帮助非洲国家大幅降低商业成本，大幅提高相对于其他地区的竞争力，并通过工业化、增值和可持续发展，成为非洲大陆社会经济转型和多样化的强大催化剂。

中国还直接为非洲和发展中世界带来了鼓舞。与非洲和全球南方许多国家的历史一样，中国的历史也包含了受西方殖民者凌辱的黑暗篇章。世界各地的无数事例证明，这种悲剧往往会让一个民族失去自豪感、认同感和自信心，其遗毒世代相传。

中国不仅从被殖民者凌辱的不幸历史中走了出来，甚至超越了曾经的殖民者，成为世界第二大经济体，并在人工智能、量子计算、生物技术、电动汽车、可再生能源和太空探索等众多领域跻身全球领先行列。中国给了非洲很大的鼓舞，证明了一个曾经贫穷、受压迫、被奴役的国家不仅可以屹立不倒，而且可以崛起为超级大国。

这一点不容忽视。全世界近90%的人口生活在发展中国家。中国为这些长期以来被嘲笑为“地球上的可怜虫”的人民提供了新的发展灵感，并有力地证明了通往进步或现代化的道路不是只有西方模式这一条狭窄的道路。

展望未来，非洲大陆自由贸易区是一个充满可能性的新兴发展项目，预计到2030年，这一单一市场的人口将达到17亿，消费者和企业支出将达到6.7万亿美元。非洲大陆自由贸易区可促进区域价值链、国际出口和非洲内部贸易的增长，并为包括更多中国企业在内的本地和全球企业开拓统一非洲市场提供大量机会。加强非洲自贸区与“一带一路”倡议之间的对接，特别是在引导投资，促进该地区的工业化和制造业计划，以及进一步加强贸易互联互通方面，将有助于确保非洲和中国的互惠互利与可持续增长。

第二个拥有无限潜力的领域是气候和绿色能源。尽管非洲对气候危机的责任最小，其排放量不到全球排放量的4%，但非洲却最容易受到全球气温上升的不利影响。此外，尽管非洲的绿色能源潜力位居世界前列，但迄今为止，非洲仍未能充分利用可再生能源，可再生能源产量不足3%，仍有6亿多非洲人用不上电。作为清洁能源领域的全球领导者和世界上大多数绿色技术的低成本生产国，中国完全有能力提供低碳解决方案，支持非洲大陆的能源获取和转型，包括通过优惠贷款、股权融资以及针对可再生能源和高附加值绿色产业开展贸易。

虽然中非贸易额已达到创纪录的水平，但当务之急是解决不平衡问题，使非洲大陆更好地发挥其巨大的经济潜力。需要做出强有力的战略努力，进一步发展非洲的本地产业和供应链，加强非洲大陆的制造业，以生产高质量、有竞争力、高附加值的产品，提高农业和采掘业的精炼和加工能力，并促进中国投资者与非洲品牌之间的合作。

厄立特里亚有一句流行的谚语："携起手来，我们可以扳倒大象"。同样，在《论语》中，孔子曰：“有德者，己欲立而立人，己欲达而达人”。展望未来，愿中非关系继续蓬勃发展，再上新台阶，两个引以为豪的民族携手努力、克服共同挑战、实现共同目标、彼此取得成功。

（作者为厄立特里亚战略研究中心学者）

(责编：苏缨翔、杨牧)