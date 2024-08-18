新华社圣多明各8月16日电 （记者陈昊佺）2024年8月16日，应多米尼加共和国总统阿比纳德尔邀请，习近平主席特使、工业和信息化部部长金壮龙在多米尼加首都圣多明各出席多米尼加总统阿比纳德尔新任期就职仪式。15日，阿比纳德尔在总统府会见金壮龙。

金壮龙向阿比纳德尔转达了习近平主席的亲切问候和良好祝愿，祝贺他连任多米尼加总统。金壮龙表示，中多建交6年来，两国关系取得全面快速发展。中方愿同多方一道努力，继续坚定相互支持，提升务实合作水平，促进两国人文交流，推动中多关系取得更多成果，更好惠及双方人民。金壮龙还向阿比纳德尔介绍了中国共产党二十届三中全会精神。

阿比纳德尔请金壮龙转达他对习近平主席的诚挚问候和良好祝愿，衷心感谢习近平主席派特使出席其新任期就职仪式。阿比纳德尔表示，发展对华关系对多米尼加具有特殊重要性，期待同中方进一步深化各领域互利合作，推动双边关系实现更大发展。

《 人民日报 》（ 2024年08月18日 03 版）

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