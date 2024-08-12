人民网内罗毕8月12日电（记者黄炜鑫，通讯员孙烨、米鹏）吉布提市消息：当地时间8月10日晚，中国人民解放军驻吉布提保障基地成功救援当地受困群众。

救治遭蛇咬伤患者。马可为摄

据悉，当晚吉布提突降暴雨，狂风大作。21时20分，某岗哨报告，营区外安巴度海滩附近RN3公路10余台车辆在洪涝形成的水坑前受阻。车上乘客共60余人，其中不少妇女、老人、儿童。部分乘客下车向基地官兵求助，其中1名男性不慎被毒蛇咬伤，肿胀严重、意识模糊、情况较为紧急，同伴背负其来到基地门岗求助。

中国人民解放军驻吉布提保障基地迅速启动应急预案，同步派出应急值班分队赴营区外救援。基地第一时间组织专业力量，协同当地警察对被咬伤患者进行应急处置，及时使患者脱离了生命危险。该患者当晚转移至吉布提巴拉巴拉地区谢赫医院，目前患者情况稳定，正在接受进一步观察治疗。营区外，某保障分队使用挖掘机、载重卡车、拖车绳组织救援。不少官兵跳入深达膝盖的水坑里，与当地警察一起协同救助。历经2个多小时的紧张救援，将受困民众全部转移至安全区域。

洪涝阻断道路。梅彪彪摄

将受困民众转移至安全区域。梅彪彪摄

吉百名学生参观营区。米鹏摄

应急救援当地倾覆车辆。米鹏摄

国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。记者了解到，今年以来，中国人民解放军驻吉布提保障基地积极开展医疗援助、排涝救灾、物资捐赠、公益助学、应急救援、学生进军营、吉商品展销等活动，助力当地经济社会发展，不断厚植民意基础，受到吉总理、外交部长、教育部长等政府要员和当地民众广泛赞誉，有关情况在吉《民族报》和国家电视台报道。

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