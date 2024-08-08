新华社北京8月8日电 外交部发言人毛宁8日宣布：

8月9日至11日，国家主席习近平特别代表、国务委员谌贻琴将出席在法国巴黎举行的第33届奥林匹克运动会闭幕式等活动。

应塞尔维亚政府邀请，谌贻琴国务委员还将于8月12日至14日访问塞尔维亚。

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